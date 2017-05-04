Закрытие движения по мосту «Высокий» продлено до 30 июня

Как сообщалось ранее, реконструкция Высокого затягивается «по объективным причинам»: его сдадут не в мае, а только в сентябре. На месте старой конструкции появится практически новое сооружение. После реконструкции мост будет четырёхполосным, средние полосы совместят с трамвайным движением. Цена контракта — 859 млн руб.

Закрытие движения осуществляется на следующих участках: по ул. Октябрьской на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Большая Песочная; по наб. Ветеранов на всем протяжении; по ул. Багратиона на участке от дома № 1 по ул. Багратиона до ул. Дзержинского; по ул. Дзержинского на участке от ул. Багратиона до дома № 2А; по ул. Дзержинского.

Отметим, в июне 2016 года в связи с закрытием движения по мосту «Высокий» в Калининграде были введены два временных автобусных маршрута — № 46 «ул. О. Кошевого — наб. Ветеранов» и № 47 «ул. О. Кошевого — ул. Октябрьская». Они будут ликвидированы после закрытия на ремонт моста «Деревянный».