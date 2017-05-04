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11:50 (мск), источник: АиФ Калининград

Закрытие движения по мосту «Высокий» продлено до 30 июня

Закрытие движения по мосту «Высокий» через реку Преголя решено продлить до 30 июня. Это необходимо для безопасности дорожного движения при производстве строительно-монтажных работ по объекту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, реконструкция Высокого затягивается «по объективным причинам»: его сдадут не в мае, а только в сентябре. На месте старой конструкции появится практически новое сооружение. После реконструкции мост будет четырёхполосным, средние полосы совместят с трамвайным движением. Цена контракта — 859 млн руб.

Закрытие движения осуществляется на следующих участках: по ул. Октябрьской на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Большая Песочная; по наб. Ветеранов на всем протяжении; по ул. Багратиона на участке от дома № 1 по ул. Багратиона до ул. Дзержинского; по ул. Дзержинского на участке от ул. Багратиона до дома № 2А; по ул. Дзержинского.

Отметим, в июне 2016 года в связи с закрытием движения по мосту «Высокий» в Калининграде были введены два временных автобусных маршрута — № 46 «ул. О. Кошевого — наб. Ветеранов» и № 47 «ул. О. Кошевого — ул. Октябрьская». Они будут ликвидированы после закрытия на ремонт моста «Деревянный».

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