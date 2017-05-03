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17:22 (мск), источник: УНИАН

Пенсии с мая увеличены для более чем 8 миллионов украинцев

Размер повышения у каждого индивидуален — выплата пенсий в новых размерах будет осуществляться с 4-го числа.

Источник: УНИАН

В связи с изменением прожиточного минимума до 1312 грн с 1 мая осуществлен перерасчет пенсий, которые увеличены для 8,2 млн пенсионеров.

«Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленными датами выплаты с учетом праздничных и выходных дней», — говорится в сообщении фонда.

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет планово увеличен на 80 грн — до 1684 грн. Для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет — 1777 грн, для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 грн.

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