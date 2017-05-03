Мясо на Кубани дешевле всего в Ейске и Армавире, а самый дорогой чай — в Новороссийске

Региональная служба статистики опубликовала данные выборочного статистического наблюдения за средними потребительскими ценами на продовольственные товары в городах Краснодарского края по состоянию на 2 мая 2017 года. Аналитики сравнили стоимость продуктов в продовольственных магазинах Краснодара, Армавира, Ейска, Новороссийска, Сочи и Туапсе, а также «вывели» средние цены на продукты в Краснодарском крае. В продуктовую корзину включили: мясо различного вида, рыбу мороженную, масло сливочное и подсолнечное, молоко, сахар, яйца куриные, чай, сахар, хлеб, овощи и фрукты.

По данным статистиков самую дешевую говядину предлагают в Армавире — по 289,4 руб./ кг, самую дорогую в Новороссийске — за 350,92 руб./кг.

Сливочное масло также дешевле всего обходится жителям Армавира. В магазинах города его можно купить по цене — 401, 62 руб./кг. Зато в Ейске за килограмм сливочного масла придется в среднем заплатить 490 рублей.

Самые низкие цены на растительное масло зарегистрированы в магазинах Краснодара — 96,41 руб./литр, самые высокие в Сочи — 115,6 руб./литр.

Дешевле всего обойдется покупка хлеба из ржаной муки в Армавире — по 51, 58 руб./кг, дороже всего в Краснодаре и Новороссийске — по 60,2 руб./кг.

Самый доступный по цене картофель продается в магазинах Новороссийска — по 32, 69 рублей/кг, а самые дешевые яблоки — в Ейске и Армавире — по 61,9 руб./кг.

В целом самые низкие цены на продукты питания по данным статистической службы зафиксированы в Армавире, самые высокие — в Новороссийске и Сочи. Жители Краснодара отовариваются в магазинах по среднекраевым ценам.