Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Хирург, лидер «Ночных волков», отреагировал на задержание байкера
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Гузеева счастлива отдыхать с невесткой: фото из Парижа
Юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов - СМИ
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
17:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мясо на Кубани дешевле всего в Ейске и Армавире, а самый дорогой чай — в Новороссийске

Краснодар, 3 мая, KrasnodarMedia. Аналитики службы статистики проанализировали цены на отдельные продукты питания в городах Кубани по состоянию на 2 мая 2017 года и выяснили, что говядину и свинину дешевле всего можно купить в Армавире и Ейске. Дороже всего покупка мяса обойдется в Новороссийске, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Региональная служба статистики опубликовала данные выборочного статистического наблюдения за средними потребительскими ценами на продовольственные товары в городах Краснодарского края по состоянию на 2 мая 2017 года. Аналитики сравнили стоимость продуктов в продовольственных магазинах Краснодара, Армавира, Ейска, Новороссийска, Сочи и Туапсе, а также «вывели» средние цены на продукты в Краснодарском крае. В продуктовую корзину включили: мясо различного вида, рыбу мороженную, масло сливочное и подсолнечное, молоко, сахар, яйца куриные, чай, сахар, хлеб, овощи и фрукты.

По данным статистиков самую дешевую говядину предлагают в Армавире — по 289,4 руб./ кг, самую дорогую в Новороссийске — за 350,92 руб./кг.

Сливочное масло также дешевле всего обходится жителям Армавира. В магазинах города его можно купить по цене — 401, 62 руб./кг. Зато в Ейске за килограмм сливочного масла придется в среднем заплатить 490 рублей.

Самые низкие цены на растительное масло зарегистрированы в магазинах Краснодара — 96,41 руб./литр, самые высокие в Сочи — 115,6 руб./литр.

Дешевле всего обойдется покупка хлеба из ржаной муки в Армавире — по 51, 58 руб./кг, дороже всего в Краснодаре и Новороссийске — по 60,2 руб./кг.

Самый доступный по цене картофель продается в магазинах Новороссийска — по 32, 69 рублей/кг, а самые дешевые яблоки — в Ейске и Армавире — по 61,9 руб./кг.

В целом самые низкие цены на продукты питания по данным статистической службы зафиксированы в Армавире, самые высокие — в Новороссийске и Сочи. Жители Краснодара отовариваются в магазинах по среднекраевым ценам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
СМИ: в США готовят проект по разрешению кризиса в Венесуэле
В России из-за парада ограничат работу аэропортов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь