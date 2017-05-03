В центре Воронежа возведут 21-этажный дом и гостиницу
Администрация Воронежа опубликовала подробности проекта развития территории спортивного комплекса «Энергия». Общая площадь квартала составит 4,8 га.
Администрация Воронежа опубликовала подробности проекта развития территории спортивного комплекса «Энергия». Общая площадь квартала составит 4,8 га.
На земельном участке, ограниченном улицами Ворошилова, Бахметьева и Моисеева, появится многоэтажный клубный дом «Гран-при» переменной этажности (2−21), в котором будут размещаться офисы и различные учреждения по обслуживанию населения, а также парковка на 190 автомобилей. Общая площадь новостройки — 23 тысячи квадратных метров, жилая — 18,8 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в комплексе будут размещаться 154 квартиры, в которых смогут поселиться порядка 470 человек.
Отметим, что проект реновации территории СК «Энергия» предусматривает реконструкцию спортивного комплекса путем пристройки к нему пятиэтажной гостиницы на 79 номеров, а также
По данным «Коммерсанта», обновленный спорткомплекс будет открыт уже к началу октября 2018 года, сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2019 год, обустройство сквера должно завершиться весной 2019 года.
Проект застройки территории возле СК «Энергия» обсудят на публичных слушаниях в Доме архитекторов 30 мая.