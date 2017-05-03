В центре Воронежа возведут 21-этажный дом и гостиницу

На земельном участке, ограниченном улицами Ворошилова, Бахметьева и Моисеева, появится многоэтажный клубный дом «Гран-при» переменной этажности (2−21), в котором будут размещаться офисы и различные учреждения по обслуживанию населения, а также парковка на 190 автомобилей. Общая площадь новостройки — 23 тысячи квадратных метров, жилая — 18,8 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в комплексе будут размещаться 154 квартиры, в которых смогут поселиться порядка 470 человек.

Отметим, что проект реновации территории СК «Энергия» предусматривает реконструкцию спортивного комплекса путем пристройки к нему пятиэтажной гостиницы на 79 номеров, а также фитнес-центра в шесть этажей и надземной парковки на 298 машиномест. Кроме того, в планах властей — благоустройство прилегающего к «Энергии» сквера площадью 1,56 га.

По данным «Коммерсанта», обновленный спорткомплекс будет открыт уже к началу октября 2018 года, сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2019 год, обустройство сквера должно завершиться весной 2019 года.

Проект застройки территории возле СК «Энергия» обсудят на публичных слушаниях в Доме архитекторов 30 мая.