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18:25 (мск), источник: УНИАН

В Минсоцполитики рассказали о нюансах обновленной программы жилищных субсидий

В частности, в министерстве отметили, что задолженность по коммунальным услугам не лишает права на оформление субсидии при первичном обращении.

Источник: УНИАН

Задолженность по коммунальным услугам при первичном обращении за субсидией не повлияет на оформление субсидии.

Согласно сообщению, государство, предоставляя субсидии, даст возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги.

Поэтому если семья за год не выплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для автоматического продления субсидии на следующий год (2017−2018 гг.). Информация о задолженности того или иного потребителя будет поступать управлениям социальной защиты от поставщиков коммунальных услуг. Новых субсидиантив это не коснется.

Напомним, с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основе изменений в мае органы социальной защиты населения проведут переназначения субсидий на следующий год и рассчитают ее размеры на летний период, а с октября — на новый отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, жилищная субсидия на следующий период с 1 мая не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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