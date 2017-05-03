В Минсоцполитики рассказали о нюансах обновленной программы жилищных субсидий

Согласно сообщению, государство, предоставляя субсидии, даст возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги.

Задолженность по коммунальным услугам при первичном обращении за субсидией не повлияет на оформление субсидии.

Поэтому если семья за год не выплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для автоматического продления субсидии на следующий год (2017−2018 гг.). Информация о задолженности того или иного потребителя будет поступать управлениям социальной защиты от поставщиков коммунальных услуг. Новых субсидиантив это не коснется.

Напомним, с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основе изменений в мае органы социальной защиты населения проведут переназначения субсидий на следующий год и рассчитают ее размеры на летний период, а с октября — на новый отопительный сезон.