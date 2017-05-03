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18:50 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области вырос прожиточный минимум

В Ростовской области в I квартале 2017 года прожиточный минимум составил 9 625 рублей. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Так, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере — 9 625 рублей, для трудоспособного населения — 10 232 рубля, пенсионеров — 7 809 рублей, детей — 10 078 рублей. По сравнению с IV кварталом 2016 года величина прожиточного минимума выросла на 2,2% или 211 рублей.

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