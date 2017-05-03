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18:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: На реконструкцию улицы Киевской денег нет, поэтому сделаем только мост

На реализацию проекта необходимо около 240 млн рублей.

Источник: Калининград.Ru

В бюджете Калининграда нет денег на масштабную реконструкцию улицы Киевской. Об этом рассказал мэр города Александр Ярошук во время рабочего выезда в среду, 3 мая.

Проект по ремонту дорожного полотна от кинотеатра «Киноленд» до улицы Камской с демонтажем трамвайных путей и заменой покрытия подготовили два года назад. Однако на его реализацию потребуется около 240 млн рублей, поэтому пока в планах у властей только мост через ж/д пути.

На реконструкцию всей улицы нет сейчас денег. Поэтому отремонтируем в 2017 году только мост. Пролётные конструкции там менять не нужно. На семь лет примерно хватит такого ремонта. У нас осталось два моста, которые являются важными транспортными артериями — на Киевской и на Озерова, — рассказал мэр.

Власти планируют до конца года убрать брусчатку и рельсы с путепровода рядом со станцией «Киевская». Глава Калининграда Александр Ярошук говорил о планах на ремонт путепровода на одноимённой улице в ноябре 2016 года.

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