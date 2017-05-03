Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении чартеров в Турцию

У нас там ограничений нет — у нас предупреждение (Росавиации — ИФ). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано.

Он также отметил, что решение будет принято до начала лета.

Вместе с тем он добавил, что «это должно соответствовать общему тону наших (с Турцией — ИФ) отношений». «Мы должны увидеть позитив в целом во всех экономических отношениях и, конечно, чартерная тема с этим тоже связана», — добавил чиновник.

Как сообщалось, в начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи «со сложной внутриполитической ситуацией» в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты.