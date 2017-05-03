Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Авианосец США пошел на сближение с кораблями ВМФ РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
18:46 (мск), источник: Интерфакс

Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении чартеров в Турцию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам в среду.

У нас там ограничений нет — у нас предупреждение (Росавиации — ИФ). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано.
Аркадий Дворкович
Вице-премьер
Читайте также
Путин заявил, что отношения c Турцией восстанавливаются

Он также отметил, что решение будет принято до начала лета.

Вместе с тем он добавил, что «это должно соответствовать общему тону наших (с Турцией — ИФ) отношений». «Мы должны увидеть позитив в целом во всех экономических отношениях и, конечно, чартерная тема с этим тоже связана», — добавил чиновник.

Как сообщалось, в начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи «со сложной внутриполитической ситуацией» в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты.

Комментарии
3
Леонид Барковский
Да они еще пять раз передумают)))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
worldsouvenir
ну вот и пипец пришел курортам крыма ...))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий Жданов
Батька дал команду, все они по козырек, а раньше песни пели.......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Мэй объявила о прекращении деятельности британского парламента
СМИ: в США готовят проект по разрешению кризиса в Венесуэле
В России из-за парада ограничат работу аэропортов
Топилин заявил, что размер МРОТ будет единым для всей страны
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь