До 2018 года закрываются два съезда с эстакадного моста в Калининграде
С 15 мая до 2018 года закрываются два съезда с эстакадного моста в Калининграде. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасное строительство набережной.
С 15 мая до 2018 года закрываются два съезда с эстакадного моста в Калининграде. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасное строительство набережной.
Речь идет о спусках № 1 и № 3 с перехода через реки Старая Преголя и Новая Преголя. Работы будут вестись от моста «Высокий» до границ земельного участка стадиона «Калининград».
В ближайшее время подрядчик установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения транспорта.
В мэрии уверяют, что съезды № 1 и № 3 не пользуются большой популярностью у автомобилистов, так как ведут на дорогу с грунтовым покрытием.