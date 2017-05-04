До 2018 года закрываются два съезда с эстакадного моста в Калининграде

Речь идет о спусках № 1 и № 3 с перехода через реки Старая Преголя и Новая Преголя. Работы будут вестись от моста «Высокий» до границ земельного участка стадиона «Калининград».

В ближайшее время подрядчик установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения транспорта.

В мэрии уверяют, что съезды № 1 и № 3 не пользуются большой популярностью у автомобилистов, так как ведут на дорогу с грунтовым покрытием.