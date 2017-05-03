Боевые корабли встали на рейд в акватории Невы

Как сообщили в пресс-службе Западного Военного округа, в акваторию Невы зашли подводная лодка «Колпино» и малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», которые встали на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами.

По плану эту позицию должны были занимать три других корабля. Ближе к торжественному событию выбор изменили.

До 6 мая у набережных Северной столицы должны выстроиться корвет «Стойкий», ракетный катер «Моршанск», десантный катер «Лейтенант Римский-Корсаков» и тральщики «Александр Обухов» и РТ-57.

Отряд кораблей и судов, которые будут участвовать в военно-морском параде Победы, ждали в Петербурге еще 1 мая, однако из-за фестиваля ледоколов прибытие флота отсрочили.

Морская часть парада начнется в девять часов утра 9 мая. Оставшееся до торжественных мероприятий время моряки будут готовить корабли к празднику и проводить «генеральные» тренировки.