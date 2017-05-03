Боевые корабли встали на рейд в акватории Невы
Первые военные
Первые военные
Как сообщили в
По плану эту позицию должны были занимать три других корабля. Ближе к торжественному событию выбор изменили.
До 6 мая у набережных Северной столицы должны выстроиться корвет «Стойкий», ракетный катер «Моршанск», десантный катер «Лейтенант Римский-Корсаков» и тральщики «Александр Обухов» и РТ-57.
Отряд кораблей и судов, которые будут участвовать в
Морская часть парада начнется в девять часов утра 9 мая. Оставшееся до торжественных мероприятий время моряки будут готовить корабли к празднику и проводить «генеральные» тренировки.