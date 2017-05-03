Из Омска откроют новые авиарейсы в Среднюю Азию

Согласно приказу Росавиации, 3 раза в неделю самолеты данной компании будет выполнять рейс Омск-Ташкент (столица Узбекистан) и 2 раза в неделю Омск-Баку (Азербайджан).

Дата первых полетов пока неизвестна.

В скором времени полеты в Казахстан не ограничатся одной Астаной. Компания «Оренбуржье» готова осуществлять полеты Караганду, Павлодар и Кокшетау по пять раз в неделю. Как и в первом случае, дата первых полетов пока неизвестна.