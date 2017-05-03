Из Омска откроют новые авиарейсы в Среднюю Азию
Ивиакомпания «ИрАэро» получила допуски к осуществлению полетов из Омска в два города Средней Азии.
Ивиакомпания «ИрАэро» получила допуски к осуществлению полетов из Омска в два города Средней Азии.
Согласно приказу Росавиации, 3 раза в неделю самолеты данной компании будет выполнять рейс
Дата первых полетов пока неизвестна.
В скором времени полеты в Казахстан не ограничатся одной Астаной. Компания «Оренбуржье» готова осуществлять полеты Караганду, Павлодар и Кокшетау по пять раз в неделю. Как и в первом случае, дата первых полетов пока неизвестна.