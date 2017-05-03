Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Сотрудники ФСБ открыли огонь на границе с Украиной
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Бал Met Gala 2017
11Протест одного
21:02 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска откроют новые авиарейсы в Среднюю Азию

Ивиакомпания «ИрАэро» получила допуски к осуществлению полетов из Омска в два города Средней Азии.

Согласно приказу Росавиации, 3 раза в неделю самолеты данной компании будет выполнять рейс Омск-Ташкент (столица Узбекистан) и 2 раза в неделю Омск-Баку (Азербайджан).

Дата первых полетов пока неизвестна.

В скором времени полеты в Казахстан не ограничатся одной Астаной. Компания «Оренбуржье» готова осуществлять полеты Караганду, Павлодар и Кокшетау по пять раз в неделю. Как и в первом случае, дата первых полетов пока неизвестна.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Директор ФБР: Россия - самая крупная угроза из всех на Земле
Мэй объявила о прекращении деятельности британского парламента
В России из-за парада ограничат работу аэропортов
Топилин заявил, что размер МРОТ будет единым для всей страны
Росавиация отзовет предупреждение о запрете чартеров в Турцию
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь