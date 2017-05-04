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09:30 (мск), источник: Вести - Калининград

Время в пути от Калининграда до Москвы на поезде планируют сократить на 4 часа

Время в пути от Калининграда до Москвы на поезде хотят сократить на четыре часа. Об этом глава Калининграда Антон Алиханов заявил во время программы «Позиция» на канале ГТРК «Калининград».

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «У нас полностью обновился наш поезд “Янтарь” это новые 34 вагона, там тоже у нас действует программа субсидирования, и практически в два раза билеты дешевле, если их покупать без этой программы, то есть чуть меньше чем за 3 тысячи рублей, можно на плацкарте доехать из Москвы до Калининграда и я хочу сказать спасибо за ту работу, которую у нас делает Калининградская железная дорога и в целом РЖД, количество времени, которые мы проводим в пути оно постоянно сокращается. Есть определенные ограничения связанные с работой Литовских железных дорог, но даже здесь с ними можно договариваться. Еще на 4 часа планирует сократить время в пути и мы готовы ему помогать».

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