Время в пути от Калининграда до Москвы на поезде планируют сократить на 4 часа

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «У нас полностью обновился наш поезд “Янтарь” это новые 34 вагона, там тоже у нас действует программа субсидирования, и практически в два раза билеты дешевле, если их покупать без этой программы, то есть чуть меньше чем за 3 тысячи рублей, можно на плацкарте доехать из Москвы до Калининграда и я хочу сказать спасибо за ту работу, которую у нас делает Калининградская железная дорога и в целом РЖД, количество времени, которые мы проводим в пути оно постоянно сокращается. Есть определенные ограничения связанные с работой Литовских железных дорог, но даже здесь с ними можно договариваться. Еще на 4 часа планирует сократить время в пути и мы готовы ему помогать».