Эксперты назвали основную причину роста госдолга Украины

Рост государственного и гарантированного государством долга Украины в марте 2017 года на 0,8% — до 72,35 млрд долл., или 1,952 трлн в гривневом эквиваленте, обусловлен докапитализацией правительством государственных банков, считают эксперты аналитической группы Case Ukraine.

Эксперты напомнили, что в феврале оба банка уже получали докапитализацию на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь — март 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,35 млрд долл., или на 1,9% — до 72,35 млрд долл. США по состоянию на 31 марта.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 22,04 млрд грн, или на 1,1% — до 1,952 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.