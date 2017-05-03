ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне
Руководство ФРС США по итогам двухдневного заседания приняло решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75−1%, сообщается на сайте регулятора.
Руководство ФРС США по итогам двухдневного заседания приняло решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75−1%, сообщается на сайте регулятора.
Сохранение базовой ставки на прежнем уровне предсказывали большинство участников рынка. Согласно данным CME Group (группа Чикагской товарной биржи), эксперты оценивали вероятность сохранения ставки на майском заседании в 95,2%. Согласно
Первое повышение ставки после длительного перерыва произошло 14 декабря 2015 года, когда ФРС приняла решение повысить ставку на 0,25 п.п., следующее повышение на 0,25 п.п. было через год, в декабре 2016. В марте 2017 года ФРС снова повысила ставку на 0,25 п.п. на фоне сильных макроэкономических показателей.
Почему ФРС приняла такое решение
Опрошенные РБК эксперты отмечают фактор неопределенности в экономике, повлиявший на решение регулятора, а также слабые макроэкономические данные. Статистика в США за март и апрель оставила слишком много вопросов, чтобы продолжать агрессивное ужесточение денежной политики. «Инфляция замедлилась, рынок труда также оказался не столь сильным, да и такой важный показатель, как продажи автомобилей, неожиданно снижается второй месяц подряд», — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
«Последние данные по экономике США выходили довольно слабыми, а рост ВВП США в первом квартале оказался лишь на уровне 0,7% годовых, так что ФРС в любом случае лучше подождать более благоприятного момента», — считает аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.
«ФРС не столь уверенно меняла свои ставки в последние годы, чтобы сейчас пойти на повышение после уже сделанного шага в марте», — считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Сигналом на повышение ставки может быть более явное указание ФРС об улучшении ситуации в экономике (ускорение инфляции, рост занятости, рост экономики) в
«Данные по американской экономике, которые в последнее время поступали, не позволяют регулятору сделать следующий шаг в ужесточении
Следует отметить, что по итогам майского заседания ФРС не запланировано
Влияние на российский рынок и курс рубля
Аналитики единогласно утверждают, что решение ФРС уже заложено в цены активов и не окажет сильного влияния на рынок. Вместе с тем главное внимание игроков будет обращено на сопутствующие комментарии.
«Сохранение базовой ставки на прежнем уровне при “сбалансированном”
В случае сигнала о более агрессивном повышении ставки рубль, скорее всего, подешевеет. Если
«Если комментарии будут достаточно мягкими и дающими инвесторам возможность переоценить вероятность повышения ставок на ближайших заседаниях в сторону снижения, спрос на высокорисковые активы, в том числе и на российские, включая рубль, вырастет, что приведет к их росту», — считает Зварич.
Когда ожидать повышения ставки
На
Как отмечает стратег по рынкам валют и процентных ставок Sberbank Investment Research Том Левинсон, сохранение в сопутствующем заявлении ФРС формулировки о дальнейшем «постепенном» ужесточении
По мнению Надоршина, ФРС сохраняет значительное пространство для маневра при принятии решения о ставке, поэтому нельзя однозначно сказать, когда будет следующее повышение. «Сейчас рынок ждет его в июне, но Федрезерв уже неоднократно менял свои взгляды ранее», — отмечает эксперт.
«Для начала ФРС необходимо определить негативные последствия предыдущих подъемов ставки. На наш взгляд, продолжить цикл повышения ставок ФРС может не ранее сентября», — отмечает Зварич.
Реакция рынков
К 19:00 мск российские фондовые индексы показали падение. Индекс ММВБ опустился относительно значения закрытия предыдущего торгового дня на 1,64% до 1993,66 пункта, индекс РТС — на 2,13% до 1096,35 пункта.