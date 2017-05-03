ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне

Источник: AP 2017

Сохранение базовой ставки на прежнем уровне предсказывали большинство участников рынка. Согласно данным CME Group (группа Чикагской товарной биржи), эксперты оценивали вероятность сохранения ставки на майском заседании в 95,2%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 91 аналитик единодушно проголосовал за сохранение ставки на прежнем уровне. Первое повышение ставки после длительного перерыва произошло 14 декабря 2015 года, когда ФРС приняла решение повысить ставку на 0,25 п.п., следующее повышение на 0,25 п.п. было через год, в декабре 2016. В марте 2017 года ФРС снова повысила ставку на 0,25 п.п. на фоне сильных макроэкономических показателей. Почему ФРС приняла такое решение Опрошенные РБК эксперты отмечают фактор неопределенности в экономике, повлиявший на решение регулятора, а также слабые макроэкономические данные. Статистика в США за март и апрель оставила слишком много вопросов, чтобы продолжать агрессивное ужесточение денежной политики. «Инфляция замедлилась, рынок труда также оказался не столь сильным, да и такой важный показатель, как продажи автомобилей, неожиданно снижается второй месяц подряд», — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Последние данные по экономике США выходили довольно слабыми, а рост ВВП США в первом квартале оказался лишь на уровне 0,7% годовых, так что ФРС в любом случае лучше подождать более благоприятного момента», — считает аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. «ФРС не столь уверенно меняла свои ставки в последние годы, чтобы сейчас пойти на повышение после уже сделанного шага в марте», — считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Сигналом на повышение ставки может быть более явное указание ФРС об улучшении ситуации в экономике (ускорение инфляции, рост занятости, рост экономики) в пресс-релизе, смягчение фраз о сбалансированности рисков для экономического развития. Даже если пресс-релиз не будет явно содержать таких или похожих сигналов, они могут позже поступить как из выступлений представителей ФРС, так и из статистики по макроэкономическим показателям, говорит Надоршин. «Данные по американской экономике, которые в последнее время поступали, не позволяют регулятору сделать следующий шаг в ужесточении кредитно-денежной политики. Кроме того, предыдущие два повышения еще не до конца отразились на экономике, а значит ФРС пока не видит все последствий своих предыдущих шагов, что важно для понимания действия ужесточения кредитно-денежной политики на экономику США», — считает аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич. Похожего мнения по поводу дальнейших действий регулятора придерживается и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, ФРС сейчас необходимо взять тайм-аут, чтобы понять, насколько быстрым темпом восстанавливается экономика США.

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Следует отметить, что по итогам майского заседания ФРС не запланировано пресс-конференции Джанет Йеллен и публикации прогнозных материалов. «Значимые решения принимаются на расширенных заседаниях», — утверждает Михеев. В 2017 году состоятся еще три расширенных заседания 13—14 июня , 19—20 сентября и 12—13 декабря . Влияние на российский рынок и курс рубля Аналитики единогласно утверждают, что решение ФРС уже заложено в цены активов и не окажет сильного влияния на рынок. Вместе с тем главное внимание игроков будет обращено на сопутствующие комментарии. «Сохранение базовой ставки на прежнем уровне при “сбалансированном” пресс-релизе никак не повлияет на российский рынок. К тому же, сейчас на рынке наблюдаются существенные продажи из-за “Роснефти” (которая подала иск к АФК “Система”), на фоне которых можно не заметить влияние решения ФРС», — отмечает Надоршин. С ним согласен Кочетков, который отмечает, что «очередные споры с участием “Роснефти” не добавляют привлекательности (российским) финансовым активам».

По мнению Надоршина, оказать влияние на российский рынок может только комментарий, содержащий явный сигнал о более (или наоборот — менее) агрессивном повышении.

В случае сигнала о более агрессивном повышении ставки рубль, скорее всего, подешевеет. Если пресс-релиз будет достаточно нейтральным, то никакой реакции на рынках не последует. «Если комментарии будут достаточно мягкими и дающими инвесторам возможность переоценить вероятность повышения ставок на ближайших заседаниях в сторону снижения, спрос на высокорисковые активы, в том числе и на российские, включая рубль, вырастет, что приведет к их росту», — считает Зварич. Когда ожидать повышения ставки На пресс-конференции по итогам заседания в декабре 2016 года глава ФРС Джанет Йеллен сообщила о намерении трижды повысить ставку в 2017 году до уровня 1,4%, в 2018 году — до 2,1%, в 2019 году — до 3%. Глава ФРС отметила неопределенность экономических перспектив и вероятность корректировки пути для повышения ставки в ответ на изменения экономических перспектив и рисков.

Опрошенные РБК аналитики ожидают еще 1−3 повышения ставки в этом году. Однако мнения аналитиков по поводу даты следующего повышения ставки расходятся.