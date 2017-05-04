Антон Алиханов: Вопрос, что должно появиться во дворах, должны решать жители, а не чиновники
Такое заявление сделал глава Калининградской области Антон Алиханов во время программы «Позиция» на канале ГТРК «Калининград».
Такое заявление сделал глава Калининградской области Антон Алиханов во время программы «Позиция» на канале ГТРК «Калининград».
— Что касается дворов, у нас федеральная программа по доступной и комфортной среде, она уже заработала. Выбрали муниципалитеты, которые по нашему мнению справятся с этой задачей. Это Калининград, Советск и Светлый, там порядка 300 миллионов рублей в этом году. Но это программа этим годом не ограничится и сейчас наше министерство по ЖКХ и строительству ведет работы с муниципалитетами. В этом году вы увидите результаты, отобрано достаточно большое количество дворов, несколько десятков в этих городах. К осени мы успеем закончить. Здесь мы хотим большего соучастия с жителями и чтобы это была программа, которая будет отражать интересы и пожелания и что они хотят видеть в своих дворах. Мы были на Брамса, там двор объезжал, давайте сделаем площадку. Вопрос того, что нужно делать во дворах, должны задавать жители, а не чиновники. Всех призываю прийти на общее собрание. А дальше