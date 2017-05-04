Антон Алиханов: Вопрос, что должно появиться во дворах, должны решать жители, а не чиновники

— Что касается дворов, у нас федеральная программа по доступной и комфортной среде, она уже заработала. Выбрали муниципалитеты, которые по нашему мнению справятся с этой задачей. Это Калининград, Советск и Светлый, там порядка 300 миллионов рублей в этом году. Но это программа этим годом не ограничится и сейчас наше министерство по ЖКХ и строительству ведет работы с муниципалитетами. В этом году вы увидите результаты, отобрано достаточно большое количество дворов, несколько десятков в этих городах. К осени мы успеем закончить. Здесь мы хотим большего соучастия с жителями и чтобы это была программа, которая будет отражать интересы и пожелания и что они хотят видеть в своих дворах. Мы были на Брамса, там двор объезжал, давайте сделаем площадку. Вопрос того, что нужно делать во дворах, должны задавать жители, а не чиновники. Всех призываю прийти на общее собрание. А дальше интернет-сервисы, люди могли цвет выбирать, эта тема долгосрочная, — заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.