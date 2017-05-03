Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Двухуровневые квартиры и их особенности
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Авианосец США поднял истребители при встрече с кораблями РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
22По миру прошел Первомай
21:48 (мск), источник: 112.ua

В Киеве 225 домов останутся без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго»

Долг составляет 199,2 млн гривен.

Источник: 112.ua

В Киеве 25 домов останутся без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго» перед «Киевгазом». Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, горячую воду отключат в 189 жилых домах, 11 дошкольных и школьных учреждениях, 2 лечебных учреждениях, 23 ведомственных зданиях в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах столицы.

Сообщается, что «Киевгаз» прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении ОАО «Киевэнерго», в связи с долгами.

«Прекращение газоснабжения обусловлено задолженностью ОАО “Киевэнерго” перед ОАО “Киевгаз” за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая долг составляет 199,2 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основной причиной роста долгов за газ является увеличение долга потребителей за тепло и горячую воду, который на 1 апреля составил почти 5 млрд грн.

В то же время долг ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 млрд грн и на 1 апреля составил 4,5 миллиарда гривен.

Как сообщалось, жителям Мариуполя отключили горячую воду до октября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России могут заблокировать Viber, WhatsApp и Telegram
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Директор ФБР: Россия - самая крупная угроза из всех на Земле
Мэй объявила о прекращении деятельности британского парламента
В Сирии погиб военнослужащий из Братска
Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича
ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь