В Киеве 225 домов останутся без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго»

В Киеве 25 домов останутся без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго» перед «Киевгазом». Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, горячую воду отключат в 189 жилых домах, 11 дошкольных и школьных учреждениях, 2 лечебных учреждениях, 23 ведомственных зданиях в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах столицы.

Сообщается, что «Киевгаз» прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении ОАО «Киевэнерго», в связи с долгами.

«Прекращение газоснабжения обусловлено задолженностью ОАО “Киевэнерго” перед ОАО “Киевгаз” за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая долг составляет 199,2 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основной причиной роста долгов за газ является увеличение долга потребителей за тепло и горячую воду, который на 1 апреля составил почти 5 млрд грн.

В то же время долг ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 млрд грн и на 1 апреля составил 4,5 миллиарда гривен.

Как сообщалось, жителям Мариуполя отключили горячую воду до октября.