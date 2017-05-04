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13:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Инвестпроекты в Татарстане позволили создать 16,8 тыс. новых рабочих мест

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По размеру средней заработной платы в 2016 году Татарстан в рейтинге среди субъектов России занимал 28-е место и второе место среди регионов ПФО. Об этом заявил на встрече Правительства РТ с профсоюзным активом республики Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как рассказал глава республиканского Правительства, только в рамках реализации инвестпроектов в Татарстане за последние десять лет создано 16,8 тыс. новых рабочих мест.

«Во многом благодаря им сегодня уровень занятости населения республики несколько выше, чем в целом по России и ПФО», — заметил он.

По словам Песошина, в 2016 году особое внимание уделялось ценообразованию на социально значимую продукцию, для чего проводился мониторинг цен на фиксированный набор из 40 наименований товаров.

«В случае необоснованного роста цен на продовольственные товары незамедлительно принимались меры антимонопольного реагирования. Результатом этой работы стал очень низкий уровень инфляции, составивший по итогам года 43,9 процента», — подчеркнул он.

Премьер-министр РТ напомнил, что объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в республике в прошлом году сохранился на уровне 2015 года и составил 642,5 млрд рублей.

«В 2016 году в республике реализовывалось 37 инвестиционных проектов с государственной поддержкой, в рамках которых привлечено около 47 млрд рублей инвестиций, создано 1166 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет Татарстана составили 2,4 млрд рублей, тогда как объем налоговых льгот — около 800 млн рублей, — проинформировал он. — Денежные доходы на душу населения составили 32 тыс. 812 рублей в месяц и увеличились по сравнению с уровнем 2015 года на 2 процента. Хотя реальные денежные доходы снизились на 2,9 процента. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2016 году оценивается на уровне 7,6 процента от общей численности населения».

Глава Правительства РТ уточнил, что сектор малого и среднего бизнеса представляют более 165 тыс. предпринимателей, что на 6 тыс. больше, чем в 2015 году. «На поддержку малого и среднего предпринимательства в республике в прошлом году было направлено более 1,1 млрд рублей. При этом по итогам года на объектах инфраструктуры поддержки бизнеса (ОЭЗ “Алабуга”, индустриальные парки, технопарки, промышленные площадки) было произведено продукции на 167,5 млрд рублей, что составляет 8,5 процента объема промышленного производства республики», — констатировал он.

«Работа профсоюзов прикрывает очень большой сектор экономики республики. Это 350 тыс. человек, занятых на сегодняшний день в промышленности. По итогам 2016 года в общей сложности ими произведено продукции на 1 трлн 966 млрд рублей», — добавил глава Минпромторга РТ Альберт Каримов.

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