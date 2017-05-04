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11:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах планируют перевести общественный транспорт на автобусы средней вместимости

(Набережные Челны, 3 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах планируют перевести общественный транспорт на автобусы средней вместимости. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

В Набережных Челнах работают над улучшением пассажироперевозок. Так, в городе проходят презентации автотранспорта, наиболее подходящие для использования на городских маршрутах.

«Для того чтобы повысить комфорт пассажирских перевозок, в Челнах планово разрабатывается возможность внедрения автобусов средней вместимости. Они требуются на некоторых маршрутах города», — сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения, начальник отдела транспорта и связи Руслан Ибрагимов.

Один из таких вариантов представила компания «РариТЭК». Это автобус Vector Next, относящийся к типу средней вместимости. Изготовлен он Павловским автомобильным заводом и предназначен, в том числе, для пригородных маршрутов. Вместимость — до 53 человек. В будущем будут предложены и другие варианты от различных компаний — производителей автомобильной техники. Решение о покупке новых машин будет принято руководством компаний-перевозчиков.

К сведению, сегодня в Набережных Челнах 6 маршрутов обслуживают автобусы большой вместимости, 13 — микроавтобусы.

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