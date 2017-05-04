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10:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Создавать регионального авиаперевозчика в Калининградской области необязательно

Несколько российских компаний заинтересованы в создании транспортного хаба в регионе. Об этом сообщил врио губернатора Антон Алиханов в эфире «Вести-Калининград» в среду, 3 мая.

Источник: Калининград.Ru

— У нас есть российские компании, которым интересен Калининград с точки зрения хаба. Я не буду их называть, чтобы не раскрывать переговоры, которые уже ведутся. Но создавать новую компанию-авиаперевозчика необязательно. Калининград может стать точкой, которая будет развивать такое направление как транспортный хаб, не создавая при этом региональную авиакомпанию, — рассказал Алиханов.

При этом он заверил, что цены на авиабилеты не будут подниматься, несмотря на уменьшение федерального субсидирования. Алиханов также отметил увеличение количества маршрутов из Калининграда.

«Сейчас наша главная задача — помочь новым владельцам аэропорта привлечь сюда новые российские авиакомпании, которые могли бы вернуться к той схеме, которую использовало в свое время “КД авиа”. То есть трафик людей с Урала, Поволжья, из каких-то других городов Западной Сибири перевезти в Калининград для дальнейшего трафика на европейские города — Барселону, Лондон», — пояснил глава региона.

В январе 2017 года власти заявляли о планах создания регионального авиаперевозчика. По мнению чиновников, появление компании, которая обеспечит недорогие ежедневные рейсы в Берлин, Прагу, Минск, Гданьск, Варшаву, поможет создать уникальное качество жизни в Калининградской области.

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