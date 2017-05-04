Продажа столичных офисов опять начала стагнировать

Следует отметить, что 2016 год принес не только стабилизацию на рынок аренды офисных помещений. Эксперты отметили очень серьезный рост спроса на аренду больших помещений. По данным Colliers International Беларусь, в Минске даже возник дефицит крупных площадей. И это при том, что в столице стоят пустыми достаточно много небольших офисов.

Эксперты отмечают, что снижение спроса на покупку офисов был достаточно длительным. Причем, речь идет не столько о кризисном снижении, сколько о ключевом, вызванном перестройкой самого рынка. Кризис лишь ускорил все процессы.

Дело в том, что большинство пустующих ныне офисов строились долевым способом. Строились не для себя, а для зарабатывания денег через сдачу в аренду. Между тем, еще до кризиса рынок аренды офисных помещений начал сильно меняться. Клиенты стали больше обращать внимание на качество не только самих помещений, но также и их обслуживания. В этой связи долевики начали сильно проигрывать в конкурентной борьбе тем бизнес-центрам, где единый владелец организовывал грамотное и удобное для арендаторов управление.

2016 год в целом принес стабилизацию на рынок аренды. Объем продаж офисов также начала расти. Рост этот продолжался вплоть до конца года. Но в 2017 году, как и ожидалось, спрос начал падать.

Дело в том, что рост спроса на приобретение столичных офисов в 2016 году произошел главным образом за счет того, что многие собственники начали избавляться от активов, которые сложно сдать в аренду. А избавляясь от неликвидных активов продавцы иногда отдавали их очень дешево. Именно этим объясняется тот факт, что на фоне роста продаж средняя цена квадратного метра продолжала снижаться. Но неликвиды, похоже, начали заканчиваться.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в первом квартале 2017 года в Минске было продано 159 офисных помещений. Это на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (153 сделки), но на 23% меньше, чем в 4-м квартале 2016 года (206 сделок). Основу сделок составляют офисы от 20 до 60 кв.м. При этом более крупные помещения продаются меньше, но со стабильной ценой.

Дальше ожидается либо такой же незначительный рост рынка, либо не менее плавное снижение количества сделок на фоне стабилизация цен. Метания продавцов прекратятся, а покупатели перестанут выкручивать им руки, что в целом благоприятно повлияет на рынок.