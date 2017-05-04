В строящемся аэропорту Платов под Ростовом установили девять телетрапов

Телетрапы привезли в апреле, потребовался 21 грузовик, чтобы доставить комплектующие к месту. На днях установили все девять конструкций, до конца недели закончат последние монтажные работы. Четыре из них предназначены для посадки и высадки пассажиров внутренних авиалиний, столько же — для международных, а девятый — центральный — будет использоваться в зависимости от рейсовых нагрузок. При этом к обеим крайним сторонам терминала присоединили по два трапа для обслуживания широкофюзеляжных судов.

Отметим, что телетрапы в аэропорту Платов — от мирового лидера, немецкого производителя ThyssenKrupp, конструкции которого зарекомендовали себя с надежной стороны в сложных зимних и летних погодных условиях. Такие же пешеходные мосты закупили для строящегося аэропорта в Стамбуле. Установлены они и в других воздушных гаванях холдинга «Аэропорты регионов» — в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде.

«Это действительно важно, что аэропорт Ростова оснащен современными телетрапами, — подчеркнул исполнительный директор ПАО “Ростоваэроинвест” Сергей Краснов. — Теперь пассажиры будут попадать на борт самолета, не выходя из терминала на улицу. Сейчас идут последние пуско-наладочные работы, летом начнем обучать персонал использованию трапов. 1 декабря они будут работать в штатном режиме».

По словам Сергея Краснова, строительство аэропорта — в заключительной стадии. Завершается устройство внутренних инженерных систем, перегородок, идет щитовая отделка здания. Летом займутся зонами общественного питания и магазинов, продолжат благоустраивать прилегающую территорию. Из масштабных мероприятий осталось только устройство системы обработки багажа. «Через две недели привезут первые “карусели”, к сентябрю завершим их монтаж», — добавил Краснов.

Напомним, первый рейс с нового аэропорта Платов запланирован 1 декабря нынешнего года.