В беспилотном режиме. Росавиация расчищает систему обучения летного персонала

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в ICAO, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров».
В документе говорится, что ведомство «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством.
Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.
Меры Росавиации касаются «нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах» (АУЦ).
Пилоты пишут, что негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.
Сейчас действуют две формы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием.
Государственное обучение идет в вузах в Петербурге и Ульяновске (пять лет) и четырех училищах (два года 10 месяцев). АУЦ готовят частных пилотов, но также могут провести переобучение с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.
Но теперь, согласно петиции, ведомство «известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться». Их высшее образование будет считаться нелегитимным.
В результате работы может лишиться «как минимум четверть всех пилотов в РФ».
В частности, по данным «Ъ», в конце марта Уральский филиал Росавиации направил письмо в Рособрнадзор с просьбой аннулировать дипломы о профессиональной переподготовке по дополнительной образовательной программе «Летная эксплуатация воздушных судов, двигателей и функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации» и отозвать лицензию у Челябинского летного училища гражданской авиации, так как «учреждение оказывает образовательные услуги с нарушениями».
В Рособрнадзоре «Ъ» пояснили, что лицензирование организаций среднего профессионального образования находится в ведении региональных органов: «Если есть основания считать, что училище работает с нарушением, то необходимо обратиться в министерство образования области, которое проведет проверку. Если факт нарушения подтвердится, то отзыв лицензии и аннулирование дипломов осуществляются также органом, выдавшим лицензию, но в судебном порядке».
Представитель Росавиации сообщил «Ъ», что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, «подтвердили правомерность и законность действий». По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме.
Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015—2016 годах участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 году ситуация уже улучшается.
Пилоты признают, что «на рынке были и недобросовестные учебные центры».
Так, в начале 2016 года завершилось расследование о масштабной торговле фиктивными летными удостоверениями пилотов, организованной руководством петербургского ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения “Крылья Невы”». Но в России остается «много АУЦ, которые готовили пилотов по утвержденным программам подготовки, а выпускники получали законные свидетельства частных и коммерческих пилотов, которые давали им право трудоустраиваться в российские авиакомпании».
В Росавиации утверждают, что свидетельство коммерческих пилотов гражданской авиации можно получить только в летном училище или профильном вузе. Но пилоты считают, что ведомство «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing-737 в Казани в 2013 году.
Тогда Межгосударственный авиационный комитет выяснил, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа — командир воздушного судна не проходил обучение на пилота и летный сертификат получил необоснованно.
По мнению пилотов, поставить точку в споре может ICAO путем независимого аудита законодательства РФ в сфере авиации и выдачи рекомендаций, как привести его в соответствие с документами организации «в жесткие сроки». Также пилоты потребовали привлечь иностранных специалистов для независимого аудита Росавиации в части организации первоначального обучения и выдачи пилотских свидетельств.
Также авторы петиции просят ICAO обязать ведомство вернуть отозванные летные свидетельства. В то же время в организации не горят желанием влезать в конфликт: пресс-секретарь ICAO Энтони Филбин пояснил «Ъ», что «национальные или корпоративные трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения, компании и организации».
Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что в ближайшие годы и так должен проявиться дефицит пилотов, несколько ослабленный кризисом 2014−2015 годов, — российские авиакомпании наращивают провозные емкости. По словам эксперта, в мировой практике потребности гражданской авиации в пилотах удовлетворяются за счет комбинации частного и государственного образования.
Елизавета Кузнецова, Анна Макеева
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p.s. вообщем убирают конкурентов по сбору бабла с обучаемых. А суммы за учёбу на летчика весьма не кислые