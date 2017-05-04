В беспилотном режиме. Росавиация расчищает систему обучения летного персонала

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в ICAO, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров».

В документе говорится, что ведомство «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством.

Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются «нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах» (АУЦ).

Пилоты пишут, что негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.

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Сейчас действуют две формы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием.



Государственное обучение идет в вузах в Петербурге и Ульяновске (пять лет) и четырех училищах (два года 10 месяцев). АУЦ готовят частных пилотов, но также могут провести переобучение с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.



Но теперь, согласно петиции, ведомство «известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться». Их высшее образование будет считаться нелегитимным.

В результате работы может лишиться «как минимум четверть всех пилотов в РФ».



В частности, по данным «Ъ», в конце марта Уральский филиал Росавиации направил письмо в Рособрнадзор с просьбой аннулировать дипломы о профессиональной переподготовке по дополнительной образовательной программе «Летная эксплуатация воздушных судов, двигателей и функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации» и отозвать лицензию у Челябинского летного училища гражданской авиации, так как «учреждение оказывает образовательные услуги с нарушениями».



В Рособрнадзоре «Ъ» пояснили, что лицензирование организаций среднего профессионального образования находится в ведении региональных органов: «Если есть основания считать, что училище работает с нарушением, то необходимо обратиться в министерство образования области, которое проведет проверку. Если факт нарушения подтвердится, то отзыв лицензии и аннулирование дипломов осуществляются также органом, выдавшим лицензию, но в судебном порядке».

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Представитель Росавиации сообщил «Ъ», что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, «подтвердили правомерность и законность действий». По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме. Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015—2016 годах участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 году ситуация уже улучшается.

Пилоты признают, что «на рынке были и недобросовестные учебные центры».

Так, в начале 2016 года завершилось расследование о масштабной торговле фиктивными летными удостоверениями пилотов, организованной руководством петербургского ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения “Крылья Невы”». Но в России остается «много АУЦ, которые готовили пилотов по утвержденным программам подготовки, а выпускники получали законные свидетельства частных и коммерческих пилотов, которые давали им право трудоустраиваться в российские авиакомпании».



В Росавиации утверждают, что свидетельство коммерческих пилотов гражданской авиации можно получить только в летном училище или профильном вузе. Но пилоты считают, что ведомство «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing-737 в Казани в 2013 году.