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09:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В беспилотном режиме. Росавиация расчищает систему обучения летного персонала

В российской авиации назревает кризис персонала. Как стало известно «Ъ», пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около тысячи свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов. В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее «повышением безопасности полетов». Эксперты говорят, что ситуация может усугубить и без того надвигающийся на отрасль дефицит пилотов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в ICAO, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров».

В документе говорится, что ведомство «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством.

Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются «нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах» (АУЦ).

Пилоты пишут, что негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.

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Сейчас действуют две формы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием.

Государственное обучение идет в вузах в Петербурге и Ульяновске (пять лет) и четырех училищах (два года 10 месяцев). АУЦ готовят частных пилотов, но также могут провести переобучение с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.

Но теперь, согласно петиции, ведомство «известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться». Их высшее образование будет считаться нелегитимным.

В результате работы может лишиться «как минимум четверть всех пилотов в РФ».


В частности, по данным «Ъ», в конце марта Уральский филиал Росавиации направил письмо в Рособрнадзор с просьбой аннулировать дипломы о профессиональной переподготовке по дополнительной образовательной программе «Летная эксплуатация воздушных судов, двигателей и функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации» и отозвать лицензию у Челябинского летного училища гражданской авиации, так как «учреждение оказывает образовательные услуги с нарушениями».

В Рособрнадзоре «Ъ» пояснили, что лицензирование организаций среднего профессионального образования находится в ведении региональных органов: «Если есть основания считать, что училище работает с нарушением, то необходимо обратиться в министерство образования области, которое проведет проверку. Если факт нарушения подтвердится, то отзыв лицензии и аннулирование дипломов осуществляются также органом, выдавшим лицензию, но в судебном порядке».

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Представитель Росавиации сообщил «Ъ», что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, «подтвердили правомерность и законность действий». По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме.

Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015—2016 годах участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 году ситуация уже улучшается.

Пилоты признают, что «на рынке были и недобросовестные учебные центры».

Так, в начале 2016 года завершилось расследование о масштабной торговле фиктивными летными удостоверениями пилотов, организованной руководством петербургского ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения “Крылья Невы”». Но в России остается «много АУЦ, которые готовили пилотов по утвержденным программам подготовки, а выпускники получали законные свидетельства частных и коммерческих пилотов, которые давали им право трудоустраиваться в российские авиакомпании».

В Росавиации утверждают, что свидетельство коммерческих пилотов гражданской авиации можно получить только в летном училище или профильном вузе. Но пилоты считают, что ведомство «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing-737 в Казани в 2013 году.

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Тогда Межгосударственный авиационный комитет выяснил, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа — командир воздушного судна не проходил обучение на пилота и летный сертификат получил необоснованно.

По мнению пилотов, поставить точку в споре может ICAO путем независимого аудита законодательства РФ в сфере авиации и выдачи рекомендаций, как привести его в соответствие с документами организации «в жесткие сроки». Также пилоты потребовали привлечь иностранных специалистов для независимого аудита Росавиации в части организации первоначального обучения и выдачи пилотских свидетельств.

Также авторы петиции просят ICAO обязать ведомство вернуть отозванные летные свидетельства. В то же время в организации не горят желанием влезать в конфликт: пресс-секретарь ICAO Энтони Филбин пояснил «Ъ», что «национальные или корпоративные трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения, компании и организации».

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что в ближайшие годы и так должен проявиться дефицит пилотов, несколько ослабленный кризисом 2014−2015 годов, — российские авиакомпании наращивают провозные емкости. По словам эксперта, в мировой практике потребности гражданской авиации в пилотах удовлетворяются за счет комбинации частного и государственного образования.

Елизавета Кузнецова, Анна Макеева

Комментарии
8
Brittany Taylor
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МОНГОЛ
Стоит заодно перетрясти водительские удостоверения. Я больше чем уверен, сейчас там 50% откровенной липы. Проданные В\У это не просто бумажки. Это чья то жизнь. Порой, за раз пострадавших может быть не меньше чем в авиа катастрофе. Начиная с 90хх годов, можно изымать каждое 2е В\У , будет липой, тупо купленной у оборотней. Да что там гадать. Просто достаточно проехать по городу и понимаешь что у 50% "рулевальщиков", в голове нет даже намека на знания ПДД. Никогда не знаешь, вернешься ли вечером домой живым и здоровым.
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Александр Карпушин
Очередной распил бабла. У того же Челавиа очень большой авиапарк с филиалами по стране, контракты с иностранцами, в том числе, новая авиатехника, хороший грамотный персонал, преподавательский состав. Та же государственная питерская академия АГА по выпускникам имеет массовые нарекания по "профессиональности" выпускников. Тот же Аэрофлот при подборе персонала весьма косо смотрит на АГАшный диплом.
p.s. вообщем убирают конкурентов по сбору бабла с обучаемых. А суммы за учёбу на летчика весьма не кислые
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