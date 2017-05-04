«Саянмолоко» не добилось в суде права производить «адыгейский сыр»

«Саянмолоко» — крупное предприятие по производству, переработке и продаже молочной продукции в Красноярском крае и Хакасии — не смогло оспорить в Суде по интеллектуальным правам (СИП) решение Роспатента об охране наименования места происхождения товара «Сыр адыгейский» и действие исключительных прав на его использование.

Производитель пытался доказать в суде, что «Сыр адыгейский» представляет собой «вошедшее во всеобщее употребление обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления, а также вошедшее в многочисленные национальные стандарты, регламентирующие требования к молоку для изготовления сыра и закрепляющие требования к самому сыру», отмечает газета «Ведомости».

Суд по интеллектуальным правам с этими доводами не согласился.

В решении сказано, что наименование места происхождения товара (НМТП) используется для обозначения товара, свойства которого определяются местными природными условиями и людскими факторами. Согласно госреестру НМТП, настоящий «сыр адыгейский» относится к группе мягких сыров, который изготавливается из молока коров, пасущихся на пастбищах в предгорьях Большого Кавказа. На всех стадиях производства используется только ручной труд. Исходя из этого, людской фактор играет главную роль в появлении у сыра особых свойств.

Сейчас право выпускать «сыр адыгейский» есть лишь у пяти заводов, расположенных в этой республике.