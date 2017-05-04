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07:13 (мск), источник: Informburo.kz

В ЮКО жители новостройки могут видеть соседей через трещины в стенах

Жители арендных домов, построенных по госпрограмме в посёлке Шаульдер ЮКО, отпраздновали новоселье несколько месяцев назад. Но радость от получения жилья улетучилась совсем скоро, передаёт телеканал КТК.

Источник: Informburo.kz

Первое, что сразу заметили жильцы — это шум от пластиковых окон, пропускающих воздух. Ну, а дальше в квартирах начали расползаться стены. Трещины увеличивались очень быстро и уже в марте людям пришлось обращаться к помощи чиновников.

«Трещина появилась сначала в ванной, потом дальше. Сейчас боюсь, что стена между ванной и кухней может упасть. И я боюсь за детей теперь, чтобы под завалами они не остались. Ночью даже треск слышно. Я уже не говорю о том, что тут и ванна не прибита, и унитаз шатается и вода течёт», — сетует жительница посёлка Перизат Орынбет.

Жильцы жалуются, что арендные дома построены как попало. Штукатурка падает прямо на голову даже от хлопанья подъездной двери. Сквозь огромные трещины можно увидеть даже, что творится в соседней комнате. Новый микрорайон в посёлке Шаульдер помпезно открыли в конце декабря 2016 года. В новостройки въехали многодетные матери, инвалиды и выпускники детских домов. Десять выкрашенных домиков в три этажа стали первой гордостью, но некоторые явно подкачали.

«Эти два дома строила фирма “Алаш-Тараз” бывшего депутата областного маслихата Амангельды Сопбекова. Нам говорили, что они дали пять лет гарантии. Но, как видите, даже пять месяцев не продержались», — заметил житель посёлка Мухит Альмаханов.

При проектировке домов строители не предусмотрели даже пандусы, тем временем, как в доме проживают люди с ограниченными возможностями. Зато вместо пандусов установлены огромные бордюры, мешающие инвалидам-колясочникам попасть в подъезд.

Калдыгыз Салманова, жительница пос. Шаульдер ЮКО:

«Мне в акимате вообще сказали: будете шум поднимать и таких квартир не увидите. Я пошла к начальнику отдела строительства и спросила: что нам делать? А он мне говорит, что у него самого от этого голова болит, и, мол, всё, что внутри сыпется, сами исправляйте», — рассказала жительница дома Калдыгыз Салманова.

Ещё в марте сотрудники местного акимата пообещали, что обследованием домов займётся специальная комиссия. Но последнюю жители домов до сих пор не дождались.

«Эти дома принимали подрядчик, технадзор, заказчик. Все мы принимали, но тогда такого ничего не было. Не должно это обрушиться, ведь внутри стен установлены железные прутья. Если бы оно могло упасть, то уже упало бы», — сказал начальник отдела градостроительства и архитектуры акимата Отырарского района ЮКО Мурат Есинбек.

Дома эти находятся на гарантии до конца мая, так что у строителей ещё есть срок исправить недочёты без штрафных санкций, сообщает КТК. Правда, жители не считают простым недочетом накренившиеся стены и огромные трещины.

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