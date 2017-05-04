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08:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

9 участков дорог начали ремонтировать в Новосибирске

По всей территории Новосибирска начали ремонт улиц по федеральной программе безопасные и качественные дороги. На прошлой неделе техника приехала на левый берег сибирской столицы, сегодня ремонтируют на правом берегу. При каких условиях Новосибирск может рассчитывать на федеральные деньги в следующем году?

Источник: Вести - Новосибирск

Ямы на дорогах Новосибирска весной — уже не удивляют. Привести все дороги в порядок — денег не хватает. Решить проблему глобально должна помочь федеральная программа — безопасные и качественные дороги.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Мы оказались хорошо готовыми к началу федеральной программе и начали ее исполнять еще до положенного срока, хотели после праздников. Но погода позволила и начали сейчас. Торопятся подрядчики, мы их не сдерживаем. Только обращаем внимание на качество!».

В списке на этот год — 9 участков. В качестве покрытия Подрядчики уверены. Говорят — прослужит долго. Гарантия — пять лет. В случае разрушения — будут восстанавливать за свой счет.

Дмитрий Харланов, представитель компании подрядчика: «По данной программе укладывается — щебне мастичный асфальтобетон более долговечный. Наиболее устойчива к образованию колеи, она себя хорошо зарекомендовала за последние года.

Такой масштабный дорожный ремонт в Новосибирске проводят впервые за последние годы.

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Федеральная программа это не только ремонт основных магистралей, это еще и благоустройство прилегающий территорий. Вот, например. Здесь никогда не было тротуара. Сейчас его начинают делать».

 Уже к осени на этих участках появятся ограждения, светофоры, системы видео фиксации и долговечная пластиковая разметка. Рассчитывать на федеральные деньги в следующем году можно только при одном условии.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Если у нас в результате этой работы будет снижение аварийности. А оно должно быть. Потому что этим участки выбраны именно с точки зрения повышенной аварийности. Если мы будем выполнять все условия. То мы можем рассчитывать по миллиарду в год. Ну, я имею ввиду субъект.

Безопасные дороги — главный приоритет в развитии Новосибирска. Сегодня проверка городская — под контролем мэра. А уже завтра качество первого этапа работ проверят федеральные эксперты.

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