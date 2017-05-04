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05:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Продажу красноярского комбината «Офсет» могут признать незаконной

Из-за сделки Красноярский край потерял более 390 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Красноярского края потребовала признать незаконной продажу активов комбината «Офсет». В следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса о заведении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки выяснилось, что продажа «Офсета» нанесла серьезный ущерб Красноярскому краю, который являлся учредителем и единственным акционером компании. Регион потерял более 390 млн рублей, оставшись без крупного предприятия и его акций.

Прокуратура отметила, что после заключения сделки в апреле прошлого года «Офсет» прекратил свою работу, а совет директоров компании инициировал ликвидацию юрлица. Заказы на изготовление печатной продукции стали принимать две частные фирмы — ООО «Типография Юнисет» и ООО ПИК «Офсет», созданные за месяц до сделки.

Также в ведомстве пояснили, что ущерб Красноярскому краю был нанесен из-за несоблюдения законодательства. Продажа завода проходила вне процедуры приватизации, что нарушает сразу несколько нормативных актов.

По результатам проверки премьер-министру Красноярского края внесено представление с требованием разобраться в ситуации. Дело находится на контроле прокуратуры.

Напомним, аукцион по продаже имущества «Офсета» состоялся в апреле прошлого года. Победителем стала компания «Мобильные технологии», предложившая за лот 266,9 млн рублей. В список проданного имущества вошли 14 объектов недвижимости на ул. Республики, ул. Самодеятельности и ул. Энергетиков, а также 365 единиц техники и оборудования.

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