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07:11 (мск), источник: Kazinform

В КТЖ сообщили об отмене маршрута «Алматы — Москва»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В АО «Пассажирские перевозки» сообщили о сокращении маршрута до станции Саратов поезда № 7/8 «Алматы-Москва», передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«С 2013 года наблюдается снижение показателей поезда № 7/8 сообщением “Алматы-Москва”. За указанный период уровень пассажирооборота на данном направлении снизился почти в 2 раза. При этом в прямом международном сообщении между Алматы и Москвой наполняемость составила менее 40%, что является нерентабельным. Однако, учитывая интересы пассажиров, совместно с ОАО “Российские железные дороги” (ОАО “РЖД”) вместо отмены поезда было принято решение сократить маршрут до станции Саратов», — говорится в сообщении.

При этом расписание было разработано с учетом удобной пересадки пассажиров от станции Саратов на поезд № 17/18 сообщением «Саратов-Москва» формированием ОАО «РЖД». Высвободившиеся 20 вагонов из данного маршрута будут направлены по другим востребованным внутриреспубликанским сообщениям, отметили в АО «Пассажирские перевозки».

Кроме того, в период проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» ожидается увеличение пассажиропотока на 1,1 млн. человек, которые прибудут с регионов нашей республики. В связи с этим, с 1 июня 2017 года будут назначены 14 дополнительных поездов, из них 4 поезда вагонами «Тулпар-Тальго», 7 стандартных и 3 пригородных поездов.

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