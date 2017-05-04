«Красноярский завод комбайнов» снова требуют признать банкротом

Администрация Назарова потребовала признать банкротом «Красноярский завод комбайнов». Иск опубликован в картотеке данных краевого арбитражного суда.

Суть претензий чиновников к предприятию не уточняется. Вопрос о принятии иска к производству решится в ближайшее время. «КоммерсантЪ» отмечает, что летом прошлого года арбитраж удовлетворил иск назаровской администрации о взыскании с КЗК долга по аренде на 3,7 млн рублей.

Напомним, в июле прошлого года арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении предприятия процедуру конкурсного производства. Признать завод банкротом потребовала компания «Сибиряк». Сумма требований составила 582 млн рублей. Предприятие управляется концерном «Тракторные заводы».

Владельцы предприятия не согласились с банкротством и подали апелляцию. В своей жалобе они отметили, что у должника есть возможность восстановления платежеспособности. В качестве доказательства хозяева завода предоставили информацию о наличии имущества на 6,3 млрд рублей. В ноябре апелляционная инстанция согласилась с доводами истцов и отменила первоначальное решение о банкротстве.

Территория КЗК входит в проект планировки и межевания исторического центра Красноярска, который принят и утвержден в установленном законом порядке. Согласно документу, на участке предусмотрено строительство детсадов, школ, дорог, зеленой зоны и прогулочных бульваров, жилых домов и торгово-офисных зданий.

О проекте застройки территории КЗК, который расположен вблизи исторического центра Красноярска, руководство «Тракторных заводов» заявляло еще в 2008 году. Предполагалось, что на месте завода появится крупнейший за Уралом административно-деловой комплекс «Жемчужина Сибири». Но проект не был осуществлен.