Около 100 тысяч просроченных яиц изъяли во Владивостоке

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора накрыли цех по фасовке просроченного куриного яйца. На упаковках с сомнительной продукцией, которые расходились по магазинам и торговым точкам, красовалась свежая дата. Около 100 тысяч просроченных яиц изъято и помещено на изолированное хранение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фасовка просроченной продукции осуществлялась на территории крупного промышленного предприятия по улице Снеговая г. Владивостока. При визите в складское помещение, в котором располагался цех, полицейские и инспекторы Россельхознадзора обнаружили 96 тысяч штук Окинского яйца из Иркутской области и свыше 2 тысяч яиц Инской птицефабрики из Кемерово. Срок годности на 96 тысяч яиц истек в середине апреля этого года, на оставшиеся две с небольшим тысячи штук — 23 апреля. Ветеринарные сопроводительные документы на обнаруженную продукцию отсутствовали.

Причем на 28 коробках с Окинским яйцом поверх старой маркировки уже были наклеены новые этикетки со свежей датой сортировки. В коробках находились упакованные в полиэтилен ячейки с яйцом по 30 штук в каждой, на которых также стояла новая дата сортировки. Фасовка яйца в ячейки, которые затем расходились по магазинам и торговым точкам города, осуществлялась здесь же. Рядом с машинкой по упаковке в полиэтилен находилась картонная коробка с этикетками для расфасованных ячеек. По словам находившегося в цеху оператора-фактуровщика, отпускная стоимость яйца составляла 55 рублей за десяток.

Если обратить внимание, то старые этикетки СПК «Окинский» отпечатаны в многоцветном варианте, тогда как наклеенные сверху — в черно-белом.