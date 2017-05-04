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06:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия отказалась от строительства 30-этажного отеля в районе 4 моста

При этом планируется увеличить количество жилых домов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска вынесет на общественные слушания обновленный проект планировки правобережного съезда с 4 моста. Из документа планируется убрать 30-этажное здание гостиницы. Информация опубликована на сайте администрации.

Вместо отеля проектировщики хотят организовать парковку на 250 мест площадью 1600 кв. метров. Также планируется увеличить количество 17-этажных домов — с пяти до шести.

Напомним, первоначальный проект планировки и межевания территории около 4 моста был утвержден в 2014 году. После этого его неоднократно корректировали. Последние изменения были внесены в октябре прошлого года, когда красноярцы согласились внести в план чашу огня Универсиады-2019, гостиницу на 150 мест, пешеходную развязку, ТРЦ около «Платинум-Арены» и несколько многоэтажек.

Постановление о проведении новых слушаний в марте этого года подписал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Обсуждение изменений продлится до 29 мая, при этом первые открытые слушания намечены на 17 мая.

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