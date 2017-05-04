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06:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Квартиры в новостройках Иркутской области дороже всех в Сибири

Снижение цен на рынке жилья в первом квартале 2017 года по сравнению с концом 2016 года зафиксировали более половины регионов Сибирского федерального округа.

Источник: Reuters

Как сообщает 4 мая 2017 года Иркутскстат, в Иркутской области цены снизились на 1,2−1,3%. При этом новые квартиры в Приангарье продавались в среднем по 50,5 тыс. рублей за 1 кв. м общей площади, это максимальная цена в СФО. В Забайкальском и Красноярском краях, Новосибирская область на первичном рынке цена составила 49 тыс. рублей за 1 кв. м, в Алтайском крае, Омской и Томской областях, Тыве — 41−45 тыс. рублей, в Кемеровской области, Бурятии и Хакасии — чуть более 39 тыс. за 1 кв. м. Самые дешевые квартиры в Республике Алтай — по 38,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

Вторичное жилье в Иркутской области было относительно недорогим — по 40,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Дешевле в Сибири можно было приобрести неновую квартиру только в Кемеровской области (35,8 тыс. руб. за 1 кв. м). В других сибирских регионах цены бывшего в эксплуатации жилья колебались от 41 до 51 тыс. за 1 кв. м.

К регионам с дорогим жильем и на первичном, и на вторичном рынке можно отнести Забайкальский и Красноярский края, Новосибирскую и Томскую область. На другом конце ценового рейтинга — Кемеровская область, занимающая первую-вторую ступеньки дешевизны. Относительно недороги квартиры также в республиках Алтай и Бурятия. В золотой середине — Алтайский край и Омская область (5−6 места).

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