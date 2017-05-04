Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
Авианосец США пошел на сближение с кораблями ВМФ РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
06:53 (мск), источник: Вести Приморье

Дальний Восток получит 15 новых и модернизированных сооружений для защиты от паводка

Четыре объекта появятся в Хабаровском крае, два в Приморье, четыре в Амурской области и пять в Еврейской автономной области.

Пятнадцать новых и модернизированных гидротехнических сооружений получит Дальний Восток для защиты от паводков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. По данным министерства, вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды включить в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» 15 таких объектов.

Четыре объекта появятся в Хабаровском крае, два в Приморье, четыре в Амурской области и пять в ЕАО.

В соответствующий раздел по опережающему развитию Дальнего Востока программы включены мероприятия по проведению берегоукрепительных работ, строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты на территории приграничных населенных пунктов.

Приоритетность строительства и реконструкции защитных и берегоукрепительных объектов в населенных пунктах бассейна реки Амур непосредственно связана с последствиями масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году и необходимостью повышения привлекательности территории с рисками возникновения чрезвычайной ситуации для граждан и инвесторов.

Самые масштабные работы уже развернулись в Хабаровске, где предстоит защитить береговую линию города на протяжении 24 км. По сути, защитное инженерное сооружение станет новой набережной, соединяющей южную и центральную части Хабаровска.

Поручение Юрия Трутнева также предполагает включение в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» инженерную защиту российской части острова Большой Уссурийский на протяжении 10 км.

Напомним, ранее государственный комитет по реформе и развитию Китая и Минвостокразвития России договорились о создании совместной рабочей группы по развитию острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и разработки совместного проекта планировки территории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Лично пытал и убивал: оправдан самый жестокий военный преступник
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь