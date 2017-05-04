Дальний Восток получит 15 новых и модернизированных сооружений для защиты от паводка

Пятнадцать новых и модернизированных гидротехнических сооружений получит Дальний Восток для защиты от паводков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. По данным министерства, вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды включить в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» 15 таких объектов.

Четыре объекта появятся в Хабаровском крае, два в Приморье, четыре в Амурской области и пять в ЕАО.

В соответствующий раздел по опережающему развитию Дальнего Востока программы включены мероприятия по проведению берегоукрепительных работ, строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты на территории приграничных населенных пунктов.

Приоритетность строительства и реконструкции защитных и берегоукрепительных объектов в населенных пунктах бассейна реки Амур непосредственно связана с последствиями масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году и необходимостью повышения привлекательности территории с рисками возникновения чрезвычайной ситуации для граждан и инвесторов.

Самые масштабные работы уже развернулись в Хабаровске, где предстоит защитить береговую линию города на протяжении 24 км. По сути, защитное инженерное сооружение станет новой набережной, соединяющей южную и центральную части Хабаровска.

Поручение Юрия Трутнева также предполагает включение в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» инженерную защиту российской части острова Большой Уссурийский на протяжении 10 км.

Напомним, ранее государственный комитет по реформе и развитию Китая и Минвостокразвития России договорились о создании совместной рабочей группы по развитию острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и разработки совместного проекта планировки территории.