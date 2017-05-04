На дорожную разметку потратят еще 4,6 миллиона рублей
Дорожные работы будут проводиться все лето, на эти цели выделено 9,5 миллиона рублей.
Дорожные работы будут проводиться все лето, на эти цели выделено 9,5 миллиона рублей.
В Омске продолжаются работы по нанесению дорожной разметки, проводимые под контролем департамента транспорта. К завершению подходит первый этап объема работ — на сегодняшний день выполнено 70% запланированных мероприятий на этом этапе.
Как сообщили в департаменте транспорта, подрядчик выполняет все работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. До 12 мая новая дорожная разметка появится на следующих улицах: 1-й Марьяновской, Воровского, 1-й Красной Звезды, 1-й Трамвайной, Шаумяна, Михаила Леонтьева, а также частично на улицах Булатова и Фрунзе рядом с метромостом.
Второй этап дорожных работ по контракту с подрядчиком ООО «Элигос» начнется 21 мая и закончится через месяц, 21 июня. Как пояснил Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта, в этот срок планируют нанести разметку на центральных улицах, а также на Левобережье и в Нефтяниках.
Сплошные и двойные сплошные линии, пунктиры, «стоп-линии» и «зебры» нанесут на улицах Масленникова, 10 лет Октября, Герцена, Красный пусть, на участке улицы Маршала Жукова между Бульварной и Масленникова. На Левом берегу разметка появится на улицах Дианова и Герцена, в Нефтяниках — на проспекте Мира. Следующего подрядчика, с которым заключат муниципальный контракт на сумму 4,6 миллиона рублей, определят до 10 мая.
В мэрии подчеркнули, что дорожные работы будут длиться все лето и закончатся в сентябре. Напомним, в 2017 году дорожную разметку планируют нанести на площади более 50 тысяч квадратных метров. Из городского бюджета на эти цели выделено 9,5 миллиона рублей.