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06:56 (мск), источник: Om1.ru

На дорожную разметку потратят еще 4,6 миллиона рублей

Дорожные работы будут проводиться все лето, на эти цели выделено 9,5 миллиона рублей.

В Омске продолжаются работы по нанесению дорожной разметки, проводимые под контролем департамента транспорта. К завершению подходит первый этап объема работ — на сегодняшний день выполнено 70% запланированных мероприятий на этом этапе.

Как сообщили в департаменте транспорта, подрядчик выполняет все работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. До 12 мая новая дорожная разметка появится на следующих улицах: 1-й Марьяновской, Воровского, 1-й Красной Звезды, 1-й Трамвайной, Шаумяна, Михаила Леонтьева, а также частично на улицах Булатова и Фрунзе рядом с метромостом.

Второй этап дорожных работ по контракту с подрядчиком ООО «Элигос» начнется 21 мая и закончится через месяц, 21 июня. Как пояснил Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта, в этот срок планируют нанести разметку на центральных улицах, а также на Левобережье и в Нефтяниках.

Сплошные и двойные сплошные линии, пунктиры, «стоп-линии» и «зебры» нанесут на улицах Масленникова, 10 лет Октября, Герцена, Красный пусть, на участке улицы Маршала Жукова между Бульварной и Масленникова. На Левом берегу разметка появится на улицах Дианова и Герцена, в Нефтяниках — на проспекте Мира. Следующего подрядчика, с которым заключат муниципальный контракт на сумму 4,6 миллиона рублей, определят до 10 мая.

В мэрии подчеркнули, что дорожные работы будут длиться все лето и закончатся в сентябре. Напомним, в 2017 году дорожную разметку планируют нанести на площади более 50 тысяч квадратных метров. Из городского бюджета на эти цели выделено 9,5 миллиона рублей.

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