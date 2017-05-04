В Казахстане могут перестать продавать элитный алкоголь

Этикетки на бутылках с крепкими напитками в России могут измениться. На них на лицевой стороне появится список заболеваний, к которым приводит алкогольная зависимость, а еще суточная норма потребления.

Товаропроизводители в Казахстане о подобных нововведениях, конечно, и думать не хотят. А дистрибьюторы называют это бессмысленным. Ведь пугающая информация, которая уже есть на оборотной стороне бутылки, многих совсем не пугает.

«Люди, которые реально читают этикетку, они и здесь прочитают. А те, кто не читает, не увидят и здесь», — поясняет представитель торговой компании Аркен Масимов.

Наклейки на бутылках с крепким алкоголем вполне способны поменять ситуацию на рынке.

Если на казахстанском рынке тоже потребуют указывать суточную норму потребления, привозной продукции может стать меньше, а элитный алкоголь и вовсе исчезнет.

«Многие иностранные производители должны будут адаптировать этикетку своей продукции под наш рынок. Вы сами понимаете, что адаптация стоит немалых денег для любого производства. Учитывая небольшой объем нашего рынка, многие крупные производители мировые, возможно, просто откажутся от поставки продукции в нашу страну», — говорит Аркен Масимов.

Пока товаропроизводители подсчитывают возможные убытки, медики пытаются высчитать эту самую суточную норму. Ее, как выяснилось, не существует.

«Смысл суточной нормы? Не нужно это пропагандировать среди населения. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, но не рекомендуется, тем более ежедневное употребление алкоголя. Согласно рекомендациям ВОЗ опасными дозами употребления алкоголя является потребление мужчинами свыше 140 мл алкоголя в неделю, а для женщин, молодежи и пожилых людей свыше 80 мл этилового спирта является опасным», — комментирует руководитель отдела Национального центра проблем формирования ЗОЖ Алматы Наталья Сулейманова.

А вот управляющий алматинским рестораном говорит, что не против этикеток, взывающих к совести. Ведь расхлебывать последствия всегда приходится персоналу. Хотя именно на алкоголе зарабатывают в питейных заведениях.

«Есть негласное правило, согласно которому, если наш менеджер видит то, что человеку достаточно, то наш менеджер может предложить вызвать такси и также предложить выпить воды с лимоном», — говорит Айдар Ахмедов.

Что пить и в каких количествах, каждый решает сам. Но если о реформе все же задумаются, многим казахстанцам, возможно, придется пересмотреть свои вкусовые предпочтения.