Менее половины дорог в Казахстане считаются хорошими
Долю казахстанских автодорог, которые находятся в хорошем состоянии, довели в течение 2016 года с 44 до 46 процентов. Такие данные приводит EnergyProm, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Долю казахстанских автодорог, которые находятся в хорошем состоянии, довели в течение 2016 года с 44 до 46 процентов. Такие данные приводит EnergyProm, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщается, за 2016 год расходы госбюджета на строительство и реконструкцию автодорог увеличились на 35 процентов, составив 269 миллиардов тенге против 200 миллиардов тенге годом ранее. Было реконструировано порядка 3,2 тысячи километров дорожного полотна. Это и позволило увеличить долю автодорог в хорошем состоянии, доведя ее до 19,9 тысяч километров.
Вместе с тем, согласно рейтингу ГИК ВЭФ «Качество дорог», Казахстан отошел на ступень назад заняв, 108 место — 107 место годом ранее. Из Нацфонда по программе «Нұрлы жол» было освоено дополнительно 151,3 миллиарда тенге для реконструкции 611 километров дорог. Их них на участке
По итогам года открыто движение по направлениям Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай и Астана — Петропавловск. С началом сезона ремонтных и строительных работ расходы госбюджета на реконструкцию автодорог выросли в 4,4 раза. За март месяц объем составил 11,8 миллиарда тенге.
Также отмечается, что формирование современной транспортной инфраструктуры Казахстана ведет к ее интеграции в международную транзитную сеть. Объем транзитных перевозок увеличился на 8 процентов до 1,3 миллиона тонн груза.
Согласно стратегическому плану развития к 2020 году объем транзитных перевозок достигнет 1,8 миллиона тонн груза.