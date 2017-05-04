Менее половины дорог в Казахстане считаются хорошими

Как сообщается, за 2016 год расходы госбюджета на строительство и реконструкцию автодорог увеличились на 35 процентов, составив 269 миллиардов тенге против 200 миллиардов тенге годом ранее. Было реконструировано порядка 3,2 тысячи километров дорожного полотна. Это и позволило увеличить долю автодорог в хорошем состоянии, доведя ее до 19,9 тысяч километров.

Вместе с тем, согласно рейтингу ГИК ВЭФ «Качество дорог», Казахстан отошел на ступень назад заняв, 108 место — 107 место годом ранее. Из Нацфонда по программе «Нұрлы жол» было освоено дополнительно 151,3 миллиарда тенге для реконструкции 611 километров дорог. Их них на участке Центр-Юг — 200 километров, Центр-Восток — 220 километров, и Алматы-Усть-Каменогорск — 85 километров.

По итогам года открыто движение по направлениям Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай и Астана — Петропавловск. С началом сезона ремонтных и строительных работ расходы госбюджета на реконструкцию автодорог выросли в 4,4 раза. За март месяц объем составил 11,8 миллиарда тенге.

Также отмечается, что формирование современной транспортной инфраструктуры Казахстана ведет к ее интеграции в международную транзитную сеть. Объем транзитных перевозок увеличился на 8 процентов до 1,3 миллиона тонн груза.

Согласно стратегическому плану развития к 2020 году объем транзитных перевозок достигнет 1,8 миллиона тонн груза.