В моногородах Башкирии реализуют проект «Пять шагов благоустройства»

В этом микрорайоне проживает более 4,5 тысячи жителей города. Теперь у них появилась возможность получать первичную медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях, не выезжая в центральную часть города.

В новом процедурном кабинете жители микрорайона ежедневно с понедельника по пятницу могут получить необходимые инъекции, сдать основные виды анализов. В дальнейшем здесь планируется открытие кабинета врача-терапевта, не остались неуслышанными и просьбы жителей микрорайона о необходимости своего аптечного пункта.

«За последние годы нам удалось сделать многое в микрорайоне Рудник — ежегодно поэтапно обновляются сети водоснабжения, ведется ямочный ремонт дорог, проведен капитальный ремонт детского сада, в декабре минувшего года открыта обновленная после капитального ремонта библиотека № 2, которая стала излюбленным местом досуга для многих жителей микрорайона. Мы должны наводить порядок в нашем общем доме совместными усилиями. Надо отдать должное Учалинской Центральной городской больнице, специалисты которой поработали добросовестно, строительство завершилось в намеченные сроки», — сказал глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев, выступая на открытии объекта здравоохранения.

Строителям, качественно и в срок завершившим ремонтные работы, были вручены Почетные грамоты администрации городского поселения.

На ремонт помещения в здании торгового центра по улице Чехова, построенного еще в 70-х годах прошлого века, направлено порядка 700 тысяч рублей из внебюджетных средств Учалинской центральной городской больницы. Силами хозяйственной группы Учалинской ЦГБ здесь проведен ремонт систем водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт электрооборудования, обновлены оконные блоки и входная группа. Процедурный кабинет оснащен самым современным оборудованием и медицинской мебелью. По словам медицинской сестры Юлии Павлеченко, ранее работавшей в процедурном кабинете центральной городской больницы, в новом помещении созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи населению, сообщили в администрации муниципалитета.