«Сибирская нива» взяла в аренду еще 4,56 тыс. га в Новосибирской области

Компания «Сибирская нива» в Новосибирской области, входящая в «ЭкоНива-АПК Холдинг», значительно расширило площадь своих сельскохозяйственных угодий. Как сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукционе 2 мая она приобрела право аренды семи земельных участков.

Аукцион проходил в ходе процедуры банкротства другого сельскохозяйственного предприятия в Маслянинском районе Новосибирской области — ЗАО «Таежное». Общая площадь семи участков составляет 4,56 тыс. га. Права аренды обошлись «Сибирской ниве», которая оказалась единственным участником торгов по каждому из лотов, в общей сложности в 2,7 млн руб.

«Конкурсный управляющий направил предложение единственному участнику заключить договор купли-продажи», — говорится в сообщении.

ЗАО «Таежное», как следует из материалов арбитражного дела, было признано банкротом в апреле 2016 года. С соответствующим иском в суд обращалась компания «Обской лен». В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования 13 кредиторов третьей очереди на общую сумму 96,91 млн руб.