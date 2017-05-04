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08:13 (мск), источник: Sibnovosti.ru

«Сибирская нива» взяла в аренду еще 4,56 тыс. га в Новосибирской области

Аукцион проходил в ходе процедуры банкротства.

Компания «Сибирская нива» в Новосибирской области, входящая в «ЭкоНива-АПК Холдинг», значительно расширило площадь своих сельскохозяйственных угодий. Как сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукционе 2 мая она приобрела право аренды семи земельных участков.

Аукцион проходил в ходе процедуры банкротства другого сельскохозяйственного предприятия в Маслянинском районе Новосибирской области — ЗАО «Таежное». Общая площадь семи участков составляет 4,56 тыс. га. Права аренды обошлись «Сибирской ниве», которая оказалась единственным участником торгов по каждому из лотов, в общей сложности в 2,7 млн руб.

«Конкурсный управляющий направил предложение единственному участнику заключить договор купли-продажи», — говорится в сообщении.

ЗАО «Таежное», как следует из материалов арбитражного дела, было признано банкротом в апреле 2016 года. С соответствующим иском в суд обращалась компания «Обской лен». В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования 13 кредиторов третьей очереди на общую сумму 96,91 млн руб.

«Сибирская нива» работает в Маслянинском районе с 2006 года. На сайте компании указывается, что площадь ее сельхозугодий составляет 43,87 тыс. га. 2 мая пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о том, что «Сибирская нива» намерена построить завод по переработке молока мощностью 400 т в сутки.

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