«Смака» не будет. Свердловский минстрой решил судьбу улицы Свердлова

Министерство строительства Свердловской области одобрило проект комплексной жилой застройки в квадрате улиц Шевченко — Свердлова — Азина — Мамина-Сибиряка. Работы завершаться к 2029 году, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 4 мая.

План-проект был утвержден 25 апреля. Согласно документам в квадрате улиц Шевченко, Свердлова, Азина и Мамина-Сибиряка через 10 лет появятся несколько жилых домов от 4 до 35 этажей на территории бывшего завода «Уралтрансмаш».

Работы распределены на 9 этапов строительства. В первую очередь начнется строительство первых двух очередей с улицы Азина до 2020 года. Последняя, восьмая очередь жилых комплексов, будет закончена к 2028 году. Согласно проекту территория комплексной застройки коснется владельцев гаражных боксов, расположенных сегодня по всему периметру планируемой застройки. Как отмечают владельцы гаражей, застройщик не выходил к ним с конкретными предложениями о переносе гаражей.

В девятой очереди с 2027 по 2029 годы застройщик планирует построить церковь, культурный центр и заняться реконструкцией территории хлебокомбината «Смак», который в течение пяти лет будет перенесен на другую площадку. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры застройщика с руководством завода. Однако особое опасение у общественников вызывает именно здание «Фабрики кухни», которое является объектом культурного наследия. Главный вопрос стоит в том, как будет реконструировано здание.

Ранее в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» исследователь Екатеринбурга Дмитрий Москвин заявил, что в Екатеринбурге уже есть неудачный опыт реконструкции исторических объектов, говоря о строительстве «Пассажа».

Тем не менее, представитель застройщика уверяет, что реконструкция будет произведена согласно всем законодательным нормам.

Согласно проекту, в возведенном жилом квадрате должно увеличиться население от 2 600 до 9 349 человек. Возводимая жилая площадь составит чуть более 280 тысяч квадратных метров.

В середине марта застройщиком «УралИнвестСтрой» были проведены общественные слушания с жителями соседних домов. Однако голосование завершилось не в пользу застройщика. Инвестором проекта является Русская медная компания Игоря Алтушкина.