«Губернаторские» автобусы Ford прибыли в Бердск

Деньги на приобретение 10 автобусов были подарены городу губернатором НСО Владимиром Городецким и председателем ЗакСобрания НСО Андреем Шимкивом. И произошло это в сентябре 2016 года.

К сожалению, не обошлось без проволочек. Потому город получил первый автобус только неделю назад. Им стал автобус марки «Форд Транзит», который может осуществлять междугородние перевозки. Сейчас решается, какое из подразделений администрации города обзаведется столь нужной техникой. Еще шесть автобусов прибыли в город 2 мая, — их пригнали из Новосибирска.

Почему бердчанам пришлось ждать новый транспорт почти 9 месяцев? Дело в том, удалось выяснить VN.ru, что часть времени ушла на подготовку документов для проведения аукционов. Кроме того, первый аукцион из-за недобросовестности подрядчика окончился неудачно: городу предложили автобусы для междугородних перевозок, а не городской транспорт. Сейчас вопрос решается в суде.

Надежда Нятина, руководитель транспортного отдела бердской администрации, рассказала корреспонденту VN.ru, что 6 автобусов стоили 18 миллионов 296 тысяч рублей. Мэрии удалось сэкономить более 200 тысяч рублей при их приобретении. Сейчас они находятся в бердском АТП, там их оснастят всем необходимым оборудованием.

Вместимость каждого — 53 человека. Автобусы низкопольные — такой транспорт не подойдет для плохих дорог. Потому их не будут отдавать в пользование дачникам. Изначально предполагалось, что курсировать транспорт будет по маршруту № 1 (который связывает Бердск с микрорайоном «Белокаменный), но потом было решено распределить их между основными городскими маршрутами, отметила Надежда Нятина.