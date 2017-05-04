ПАИЖК проведет экспертизу домов в «Первом пермском микрорайоне»
Обследование незавершенных зданий будет окончено летом этого года. После специалисты сформируют перечень работ, необходимых для завершения строительства.
Обследование незавершенных зданий будет окончено летом этого года. После специалисты сформируют перечень работ, необходимых для завершения строительства.
Для определения технического состояния недостроенных домов в «Первом пермском микрорайоне» ПАИЖК проведет экспертизу. По информации краевого минстроя, работы завершат во второй половине июля 2017 года.
После этого специалисты сформируют перечень работ, необходимых для того, чтобы сдать объект.
Напомним, 2 мая арбитражный суд рассмотрел иск о банкротстве ООО «КамСтройИнвест» и ввел процедуру наблюдения в отношении