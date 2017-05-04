ПАИЖК проведет экспертизу домов в «Первом пермском микрорайоне»

Для определения технического состояния недостроенных домов в «Первом пермском микрорайоне» ПАИЖК проведет экспертизу. По информации краевого минстроя, работы завершат во второй половине июля 2017 года.



После этого специалисты сформируют перечень работ, необходимых для того, чтобы сдать объект.



Напомним, 2 мая арбитражный суд рассмотрел иск о банкротстве ООО «КамСтройИнвест» и ввел процедуру наблюдения в отношении фирмы-застройщика «Первого Пермского микрорайона». По просьбе краевого министерства строительства и ЖКХ срок наблюдения был сокращен до 29 июня 2017 года.