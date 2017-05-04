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08:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали средний размер пенсии

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Средняя пенсия в республике, по состоянию на 1 января 2017 года, составила 11 806 рублей. Об этом сообщает Башкортостанстат со ссылкой на данные Отделения Пенсионного фонда России по РБ.

Для сравнения: 1 января 2016 года она равнялась почти 11 420 рублям.

Как сообщают статистики, в регионе насчитывается сейчас более 1,164 млн пенсионеров против без малого 1,148 млн человек в прошлом году. Из них страховые пенсии получают свыше 1,065 млн человек. Средняя пенсия у них составляет 12 080 рублей.

Из общего количества таких пенсионеров пенсию по старости получают почти 970 тысяч человек. Ее средний размер составляет в Башкортостане 12 466 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности равен 7980 рублей, по случаю потери кормильца — 8317 рублей. Кроме того, в республике насчитывается 99 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средняя пенсия у них составляет 8863 рубля, констатируют статистики.

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