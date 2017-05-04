В Башкирии назвали средний размер пенсии

Для сравнения: 1 января 2016 года она равнялась почти 11 420 рублям.

Как сообщают статистики, в регионе насчитывается сейчас более 1,164 млн пенсионеров против без малого 1,148 млн человек в прошлом году. Из них страховые пенсии получают свыше 1,065 млн человек. Средняя пенсия у них составляет 12 080 рублей.

Из общего количества таких пенсионеров пенсию по старости получают почти 970 тысяч человек. Ее средний размер составляет в Башкортостане 12 466 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности равен 7980 рублей, по случаю потери кормильца — 8317 рублей. Кроме того, в республике насчитывается 99 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средняя пенсия у них составляет 8863 рубля, констатируют статистики.