Нацбанак понизил курс евро

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,09 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,645 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.