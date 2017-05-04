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08:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанак понизил курс евро

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 4 мая, на уровне 2652,34 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Источник: "РИА Новости" Украина

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,09 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,645 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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