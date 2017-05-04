Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Аварийный дом на Шота Руставелли в Уфе снесут

Согласно постановлению мэрии, в ближайшее время должен быть проведен аукцион.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы легендарного дома 70/7 по улице Шота Руставелли получили очередной шанс на переселение. На официальном сайте мэрии опубликовано постановление о проведении аукциона, в результате которого определится застройщик проблемного квартала.

Согласно тексту документа, новыми домами будет застроен квадрат, ограниченный улицами Российской, Шота Руставелли, проспектом Октября и внутриквартальным проездом. Победитель аукциона будет обязан снести дома № 70/3, 70/6 и 70/7 по Шота Руставелли. Вместо них появятся новые дома высотой более шести этажей.

Ветхий дом рядом с проспектом Октября привлек внимание СМИ и блогеров в прошлом году. Десятки семей с детьми живут в разваливающемся бараке, который каждый день рискует обрушиться под тяжестью крыши.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 У олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева - снова «золото»!
"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" 3:2, Кузнецов отметился шайбой
У олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева - снова «золото»!
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Север Китая накрыла пыльная буря
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь