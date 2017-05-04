Аварийный дом на Шота Руставелли в Уфе снесут

Жильцы легендарного дома 70/7 по улице Шота Руставелли получили очередной шанс на переселение. На официальном сайте мэрии опубликовано постановление о проведении аукциона, в результате которого определится застройщик проблемного квартала.

Согласно тексту документа, новыми домами будет застроен квадрат, ограниченный улицами Российской, Шота Руставелли, проспектом Октября и внутриквартальным проездом. Победитель аукциона будет обязан снести дома № 70/3, 70/6 и 70/7 по Шота Руставелли. Вместо них появятся новые дома высотой более шести этажей.

Ветхий дом рядом с проспектом Октября привлек внимание СМИ и блогеров в прошлом году. Десятки семей с детьми живут в разваливающемся бараке, который каждый день рискует обрушиться под тяжестью крыши.