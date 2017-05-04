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09:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мост через Керченский пролив: построена половина опор

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части. Больше трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Работа по строительству будущей автодороги развернута на всех морских участках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть возведенных опор относится в автодорожной части моста, которую планируется ввести в строй на год раньше железнодорожной. Так, по словам начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова, завершено производство работ на половине опор моста. «Из 595 опор исполнено 298», — добавил он.

«Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20%… мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия», — добавил Новиков.

По его словам, в мае-июне планируется провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых будут проведены испытания, после которых будет выбран оптимальный вариант покрытия.

«Технологически самый сложный и объемный по работам — участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор — по 95 трубосвай на каждую… Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысячи тонн арматуры и шесть тысяч кубометров бетона», — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Кроме того, отметил Рыженькин, на технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста, из почти 10 тысяч тонн металлоконструкций собрано уже более семи тысяч тонн, собранные железнодорожные, а затем автодорожные арки будут перевезены для монтажа на готовые опоры в конце лета начале осени.

«Мы усиливаем работы на сухопутных участках по бетонированию других опор. Сегодня мы уже выходим на объемы порядка 20 тысяч кубов бетона в месяц на всех участках на таманском берегу и порядка восьми тысяч кубов со стороны крымского берега. Одновременно с этим увеличивается количество рабочих и специалистов, сегодня в суточную смену выходит около пяти тысяч специалистов на объекте», — добавил Рыженькин.

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