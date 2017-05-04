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08:53 (мск), источник: NewsKo

Социальные выплаты на содержание детей-сирот будут увеличены

Вчера, 3 мая, под председательством главы региона Максима Решетникова состоялось заседание краевого правительства. Одним из вопросов повестки стали социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил о мерах поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приёмных семьях и находящихся под опекой. В Пермском крае таких детей порядка 11 тыс. человек. Опекунам и приёмным семьям детей-сирот из краевого бюджета ежемесячно выплачиваются средства, в первую очередь направленные на оплату расходов питание, одежду, коммунальные услуги, посещение музеев, театров и выставок. Дополнительно выделяются средства на проезд детей-сирот в городском, пригородном и транспорте в сельской местности.

По словам Павла Фокина, приоритетными в регионе остаются семейные формы устройства детей-сирот.

Максим Решетников распорядился повысить ежемесячные социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учётом роста цен на продукты питания и товары для детей и уровня инфляции. В результате средний размер выплат в зависимости от возраста ребенка будет варьироваться от 7 до 12 тыс. руб. Также на 5,3% будет проиндексирован размер денежной выплаты приёмным родителям и оплата проезда.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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