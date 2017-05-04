Социальные выплаты на содержание детей-сирот будут увеличены
Вчера, 3 мая, под председательством главы региона Максима Решетникова состоялось заседание краевого правительства. Одним из вопросов повестки стали социальные выплаты на содержание
Вчера, 3 мая, под председательством главы региона Максима Решетникова состоялось заседание краевого правительства. Одним из вопросов повестки стали социальные выплаты на содержание
Министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил о мерах поддержки
По словам Павла Фокина, приоритетными в регионе остаются семейные формы устройства
Максим Решетников распорядился повысить ежемесячные социальные выплаты на содержание
Источник — администрация губернатора Пермского края