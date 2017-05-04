Глава Госкомтранса Башкирии и его советник заработали более 4,5 млн рублей за год на каждого

Официальный доход чиновника составил 4,49 млн рублей. Рим Гилязитдинов стал главой этого ведомства лишь в конце года, а до этого работал гендиректором «Башкиравтодвора». Видимо, отличие в доходах с предшественником Ильясом Мунировым связано с этим: тот за год заработал всего лишь 2,5 млн. Риму Гилязетдинову принадлежат две квартиры площадью 80,4 и 29,3 кв. м, в пользовании есть квартира площадью 54,6 кв. м, принадлежащая супруге и несовершеннолетнему ребенку. Супруга чиновника заработала за год 880 тыс. руб. Сделок с имуществом семья не производила.

Не отставал от главы ведомства и его заместитель: Альберт Сулейманов задекларировал 4,25 млн рублей дохода. Напомним, в предыдущем году его доход составил 813 тысяч рублей. Чиновник также владеет тремя квартирами площадью 33, 89,6 и 56 кв. м, оформленными на супругу. Супруга, заработавшая 1,46 млн руб., владеет также нежилым помещением площадью 13 кв. м и Nissan Murano.

У второго заместителя комитета, Азата Калимуллина, наблюдается снижение дохода на 400 тысяч рублей в сравнении с 2015 годом (2,03 млн рублей). Он владеет квартирой с площадью 78,3 кв. м и еще одна, площадью 58,4 кв. м, находится в совместном владении с женой. Жена чиновника заработала 340 тысяч рублей.

Марина Тимофеева, ведущий советник заработала 5 млн рублей. В декларации указывается, что она продала квартиру стоимостью 3,35 млн руб. и получила от гостранса 664 тыс. руб. субсидии на покупку нового жилья.