В Башкирии составлен Топ-10 самых дорогих вакансий апреля

Самыми высокодоходными вакансиями стали предложения для коммерческого директора завода по мясопереработке и для дивизионного директора крупной текстильной фабрики с вознаграждением от 200 тысяч рублей.

Начальник конструкторского бюро и директор филиала в сфере металлопроката может рассчитывать в Уфе на зарплату не ниже 150 тысяч рублей.

Менеджеру по продажам ветеринарных препаратов в городе Октябрьском готовы ежемесячно платить как минимум 100 тысяч рублей.

Сварщик в башкирской столице вправе претендовать на денежное вознаграждение от 100 тысяч рублей.

Аналогичную зарплату — не ниже 100 тысяч рублей — работодатели готовы платить в Кармаскалах инженеру по наклонно направленному бурению.

В Уфе инженер технического надзора (электрика) может рассчитывать минимум на 90 тысяч рублей в месяц.

Работа главного энергетика в Уфе и Благовещенске оценивается не ниже 80 тысяч рублей.

Замыкает Топ-10 самых дорогих вакансий апреля электрогазосварщик для работы в Нефтекамске, Октябрьском и Салавате. За его работу готовы платить ежемесячно не менее 80 тысяч рублей.

Справка. По данным HeadHunter, размер средней заработной платы в Башкортостане за апрель составил 36,2 тысячи рублей.