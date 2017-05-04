Молдавские миллионеры отчитались по налогам

В этом году власти решили пойти на встречу гражданам и продлили сроки сдачи документов по финансовой отчетности. В итоге последняя налоговая декларация была сдана не 31 марта, как было принято ранее, а 30 апреля.

Также отчитывались о доходах и молдавские миллионеры. Согласно данным Государственной Налоговой Службы, по итогам 2015 года в Молдове предоставили декларации о доходах, превышающих 1 миллион леев, 358 человек (это на 44 больше, чем в 2014 году).

Сумма их доходов составила 899,52 млн леев, из которых было уплачено в виде налогов 99,69 млн леев. Сколько официальных миллионеров будет в 2016 году — узнаем совсем скоро, когда налоговая служба подведет итоги нынешней кампании по сбору деклараций.