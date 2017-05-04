Белорусские медики должны заработать 40 миллионов долларов от экспорта услуг

Как заявил премьер-министр Андрей Кобяков, вручая государственные награды выдающимся белорусским медикам, «в последние годы отечественное здравоохранение значительно шагнуло вперед, по качеству оказания медицинских услуг Беларусь выходит на передовые позиции в мире».

«В стране выстроена четкая система оказания медпомощи на всех уровнях», — подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание, что особых успехов страна достигла в области охраны здоровья матери и ребенка.

«Сегодня в стране рождаемость превышает смертность. Потенциал отечественной медицины значительный. И сейчас поставлена задача использовать его в полной мере, в частности, необходимо наращивать объемы экспорта медицинских услуг», — заявил он.

Андрей Кобяков напомнил, что только в 2017 году перед отраслью стоит задача получить не менее 40 млн от экспорта своих услуг.