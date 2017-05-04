Белорусские медики должны заработать 40 миллионов долларов от экспорта услуг
В 2017 году белорусские медики должны заработать не менее 40 млн долларов от экспорта услуг. Такая задача поставлена перед ними правительством.
В 2017 году белорусские медики должны заработать не менее 40 млн долларов от экспорта услуг. Такая задача поставлена перед ними правительством.
Как заявил
«В стране выстроена четкая система оказания медпомощи на всех уровнях», — подчеркнул
Андрей Кобяков обратил внимание, что особых успехов страна достигла в области охраны здоровья матери и ребенка.
«Сегодня в стране рождаемость превышает смертность. Потенциал отечественной медицины значительный. И сейчас поставлена задача использовать его в полной мере, в частности, необходимо наращивать объемы экспорта медицинских услуг», — заявил он.
Андрей Кобяков напомнил, что только в 2017 году перед отраслью стоит задача получить не менее 40 млн от экспорта своих услуг.