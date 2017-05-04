Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цехВ конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
"Я не даю советов сыну": Орбакайте о свадьбе наследника
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
10:36 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусские медики должны заработать 40 миллионов долларов от экспорта услуг

В 2017 году белорусские медики должны заработать не менее 40 млн долларов от экспорта услуг. Такая задача поставлена перед ними правительством.

Источник: Ежедневник.by

Как заявил премьер-министр Андрей Кобяков, вручая государственные награды выдающимся белорусским медикам, «в последние годы отечественное здравоохранение значительно шагнуло вперед, по качеству оказания медицинских услуг Беларусь выходит на передовые позиции в мире».

«В стране выстроена четкая система оказания медпомощи на всех уровнях», — подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание, что особых успехов страна достигла в области охраны здоровья матери и ребенка.

«Сегодня в стране рождаемость превышает смертность. Потенциал отечественной медицины значительный. И сейчас поставлена задача использовать его в полной мере, в частности, необходимо наращивать объемы экспорта медицинских услуг», — заявил он.

Андрей Кобяков напомнил, что только в 2017 году перед отраслью стоит задача получить не менее 40 млн от экспорта своих услуг.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд авто и непродовольственного ретейла
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Север Китая накрыла пыльная буря
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь