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09:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В 6 километрах от Качканара построят буддистский комплекс

Местная община уже собирает деньги.

Источник: УралИнформБюро

Буддисты из расположенной на горе Качканар общины «Шад Тчуп Линг» намерены построить туристический комплекс в Нижнетуринском городском округе. Оплатить проект планируют своими силами.

«У общины возникла идея построить большой гостиничный комплекс в поселке Косья (в 6 километрах от монастыря — прим.ред.). Но, как мы все понимаем, для этого нужны какие-то деньги. Спонсоров у нас нет, и мы в очередной раз обращаемся к вам за финансовой поддержкой», — пишут представители общины в социальных сетях.

26 апреля был открыт сбор денег на строительство купольного дома, который станет пробным вариантом планируемого комплекса. Старт строительства полноценной гостиницы намечен на лето 2018 года.

Мэр Качканара Сергей Набоких в разговоре с журналистом «Уралинформбюро» со скепсисом отнесся к идее местных буддистов. «Не знаю, насколько это реальная затея. Где они такие средства возьмут? Они свои-то постройки возводили еле-еле, своими руками — кто что принесет», — отметил чиновник.

Примечательно, что 21 апреля департамент лесного хозяйства Свердловской области выдал региональному управлению ФССП разрешение на снос построек общины. В данный момент приставы готовятся к конкурсу по поиску подрядчика, который займется ликвидацией объектов. Текущая цена вопроса — 1,6 миллиона бюджетных рублей.

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